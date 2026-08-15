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மின்சாரப் பேருந்து இயக்கத்தால் ஒரு கோடி லிட்டர் டீசல் மிச்சம் - மாநகர போக்குவரத்து கழகம்

சென்னையில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மின்சார பேருந்துகள் தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் வாங்கப்பட்டு மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 2:06 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் மின்சாரப் பேருந்துகள் 3 கோடி கி.மீ தூரம் இயக்கப்பட்டு, சுமார் 1 கோடி லிட்டர் டீசல் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னையை பொறுத்தவரை பொதுமக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தும் போக்குவரத்துகளாக பேருந்து மற்றும் புறநகர் ரயில்கள் உள்ளன. மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்வோர் என ஏராளமானவர்கள் சென்னையின் பொது போக்குவரத்தையே நம்பி உள்ளனர்.

அந்த வகையில், சென்னையில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மின்சார பேருந்துகள் தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் வாங்கப்பட்டு மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் இணைக்கப்பட்டு, இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பேருந்துகளை தனியார் நிறுவனம் இயக்கி வருகிறது. இதனால் சென்னையில் பொது போக்குவரத்திற்கான பேருந்துகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், “சென்னையில் தற்போது தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் 120 மின்சார பேருந்துகளும், மாநகரப் போக்குவரத்து கழகத்தின் மூலம் 625 மின்சார பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் வரும் காலங்களில் 3,000 மின்சார பேருந்துகள் வாங்குவதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கலக்கும் அளவு தற்போது குறைந்து வருகிறது. மின்சாரப் பேருந்துகளின் இயக்கத்தால் இதுவரை 1 கோடி லிட்டர் டீசல் பயன்பாடு குறைக்கப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார பேருந்துகள் மொத்தம் 3 கோடி கி.மீ. தூரம் வரை இயக்கப்பட்டு சாதனை படைத்துள்ளன.

டீசல் பயன்பாடு குறைந்ததால் பெருமளவில் கரியமில வாயு (CO2) உமிழ்வு தடுக்கப்பட்டு, சென்னையின் காற்று மாசுபாடு குறைய இந்த மின்சார பேருந்துகள் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தவும், பசுமை ஆற்றலை ஊக்குவிக்கவும் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

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அந்த வகையில், வருகிற 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்துகளில் 30 சதவீதம் பேருந்துகளை மின்சாரப் பேருந்துகளாக மாற்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இலக்கை அடைய சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் அடுத்தடுத்து புதிய மின்சாரப் பேருந்துகளை அறிமுகம் செய்ய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மின்சார பேருந்துகளை அதிக அளவில் உயர்த்துவதற்கு வசதியாக மின்சார சார்ஜிங் ஸ்டேசன்களும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ELECTRIC BUSES
CHENNAI ELECTRIC BUSES
MTC SURVICE
மாநகர போக்குவரத்து கழகம்
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