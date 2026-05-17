உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் கோடை மலர் கண்காட்சி நாளை தொடக்கம்
உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் 275 ரகங்களை சேர்ந்த 10 லட்சம் மலர்ச் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டு, அந்த செடிகளில் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன.
Published : May 17, 2026 at 5:57 PM IST
நீலகிரி: உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் 128-வது கோடை மலர் கண்காட்சி நாளை (திங்கள்கிழமை) தொடங்குகிறது. இதையொட்டி, பூங்காவில் மலர் அலங்காரங்கள் அமைக்கும் பணியில் தோட்டக் கலைத் துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சர்வதேச சுற்றுலாத்தலமான உதகைக்கு ஆண்டுதோறும் 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். அதில் சுமார் 10 லட்சம் சுற்றுலாப் பயணிகள் கோடை சீசனுக்காக ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வருகின்றனர். உதகை நகருக்கு கோடை சீசனுக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை மகிழ்விப்பதற்காக கோடை விழா நடத்தப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க.. மழை பிரியர்களுக்கு நற்செய்தி; கேரளத்தில் வரும் 26 இல் துவங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை
கோடை விழாவின் ஒரு பகுதியாக, உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் 128-வது மலர் கண்காட்சி நாளை (மே 18) தொடங்குகிறது. இந்த மலர் கண்காட்சிக்காக நாளை மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. நாளை தொடங்கும் மலர் கண்காட்சி மே மாதம் 28ஆம் தேதி வரை, 11 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.
இந்த கோடை சீசனுக்காக, தாவரவியல் பூங்காவில் 275 ரகங்களை சேர்ந்த 10 லட்சம் மலர்ச் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த செடிகளில் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. மேலும் 50 ஆயிரம் பூந்தொட்டிகளில் நடவு செய்த பல்வேறு ரக செடிகளில் பல வண்ணங்களில் மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய ஐவகை நிலங்களின் பெருமையை விளக்கும் வகையில் அலங்காரங்கள் செய்யப்படுகிறது.
இதேபோல் மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோவில் அலங்காரம் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட அலங்காரங்கள் இடம்பெறுகின்றன. இதற்கான பணிகளில் தோட்டக் கலைத் துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மலர் தொட்டிகளில் மலர் நாற்றுக்கள் நடவு செய்யப்பட்டு பூக்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. இந்த மலர் தொட்டிகள் மலர் மாடங்களில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. விஜய் முதலமைச்சரானதில் எனக்கு பொறாமையா? ரஜினிகாந்த் விளக்கம்
சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தேவையான கழிப்பிடங்கள், குடிநீர், ஓய்வு நாற்காலிகள் உள்ளிட்டவை சிறப்பான முறையில் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ஆகியவை அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தோட்டக் கலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிக சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.