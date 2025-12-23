எதேச்சதிகார சக்திகளை எதிர்க்கும் திறன் திமுகவுக்கு மட்டுமே உள்ளது - கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் முதல்வர்
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் கிறிஸ்துவ மக்கள், ஜெருசலேமிற்கு புனித பயணம் செய்வதற்கான மானியத்தை 37 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 23, 2025 at 10:53 PM IST
சென்னை: இந்த நாட்டின் குடிமக்களுக்கே அச்சத்தை வரவைக்கும் எதேச்சதிகார சக்திகளை எதிர்க்கும் திறன் திமுகவுக்கு இருப்பதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று சென்னை, பெரம்பூர், தொன்போஸ்கோ பள்ளி வளாகத்தில், திமுக சிறுபான்மை நல உரிமைப் பிரிவு சார்பில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவில் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார். இவ்விழாவில் பேசிய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், ''எங்கும் அன்பு நிறைந்திடவும், சகோதரத்துவம் தழைத்திடவும் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளை முதலில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்த திருநாள் கொண்டாட்டத்தில் 3,250 குடும்பங்களுக்கு, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியிருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. இந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் 3 ஆயிரத்து 927 கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு செய்து, திமுக ஆட்சிக்கு பெருமை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மை மக்களின் நலன்களை பாதுகாக்க வேண்டும். உங்களின் வாழ்க்கையில் ஒளி நிலைபெற வேண்டும் என்று பார்த்துப் பார்த்து திட்டங்களை செய்துகொண்டு இருக்கிறோம். அதில் சிலவற்றை மட்டும் இங்கு சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன்.
சிறுபான்மையின கல்லூரி மாணவர் நலன் கருதி சென்னை மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் 130 மாணவர்கள் பயனடையும் அளவிற்கு, புதிய விடுதிகளை தொடங்கியிருக்கிறோம். சிறுபான்மையின மாணவ - மாணவிகளுக்காக 14 கல்லூரி விடுதிகளில், நூலகம், உடற்பயிற்சி கருவிகள், விளையாட்டு கருவிகள் இப்படி பலவற்றை ஏற்படுத்தியிருப்பதோடு, அந்த மாணவர்களின் தனித்திறன் மற்றும் ஆங்கிலப் பேச்சாற்றலை உயர்த்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த பயிற்சியை நிறைய செய்துகொண்டு இருக்கிறோம்.
மாணவ - மாணவியர் விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்க, அவர்களின் பெற்றோருக்கான ஆண்டு வருமான உச்ச வரம்பையும் - பல்வகை செலவினத் தொகையையும் உயர்த்தியிருக்கிறோம். இதனால், இதுவரைக்கும் 884 பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களும் 3 ஆயிரத்து 824 கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்களும் பயனடைந்திருக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் கிறிஸ்துவ மக்கள், ஜெருசலேமிற்கு புனித பயணம் செய்வதற்கான மானியத்தை, 37 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் - கன்னியாஸ்த்ரிகளுக்கு 60 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தியிருக்கிறோம்.
2 கோடியே 87 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 44 தேவாலயங்களை புனரமைத்திருக்கிறோம். சென்னையில் இருக்கும் உங்களுக்கு, கல்லறைத் தோட்டங்களில் நிலவிய பிரச்சினைகள் பற்றி நன்றாக தெரியும். அதனால்தான், நம்முடைய அரசில், கிறித்துவர்களுக்கான அடக்கஸ்தலங்கள் அமைக்க புதிய நிலம் கையகப்படுத்தவும், சென்னையில் ஏற்கனவே இருக்கும் அடக்கஸ்தலங்களில் மீண்டும் அடக்கம் செய்வதற்கு இருந்த நிபந்தனைகளையும் தளர்த்தியிருக்கிறோம்.
2019 முதல் 2024 வரை செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிமுறைகள் 2019-இன் படி உள்ள மதச்சார்பான கட்டடங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் NOC-யை வலியுறுத்தாமல் திட்ட அனுமதி வழங்கப்படும். இந்த காலத்தில் திட்ட அனுமதி வேண்டி விண்ணப்பித்திருக்கும் மதச்சார்பான கட்டடங்களுக்கும் இது பொருந்தும்.
நாட்டில் வாழும் சிறுபான்மையின மக்கள் அனைவரும், இன்றைக்கு என்ன மாதிரியான அச்ச உணர்வோடு வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த நாட்டின் குடிமக்களுக்கே அச்சத்தை வரவைக்கும் எதேச்சதிகார சக்திகளை எதிர்க்கும் திறனும் - கொள்கையும் - உணர்வும் திமுக-விற்குதான் இருக்கிறது. மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளையும், புத்தாண்டு வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன்'' என்றார்.