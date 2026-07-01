ETV Bharat / state

ஒரு மாணவிக்கு இரண்டு ஆசிரியர்கள்; முறையான கல்விக்காக தவிக்கும் புதுப்பட்டி கிராம மக்கள்

மின்சார சேவை, காலை உணவுத் திட்டம், சமையல் எரிவாயு என அரசு சார்பில் பல்வேறு உதவிகள் பள்ளிக்கு வழங்கப்பட்டாலும், பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் ஏதோ கடமைக்கு வந்தோம், வீட்டுக்கு சென்றோம் என்ற நிலையிலேயே உள்ளனர்.

பள்ளியில் பயிலும் மாணவி
பள்ளியில் பயிலும் மாணவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 10:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: விளாத்திக்குளம் அருகே ஒரு பள்ளியில், ஒரு மாணவி மட்டுமே படிக்கும் நிலையில், அங்கு பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் கடமைக்கு பணியாற்றுவதாக அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள புதுப்பட்டி கிராமத்தில் T.N.D.T.A அரசு உதவிப் பெறும் தொடக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் 5-ம் வகுப்பில் ஒரேயொரு மாணவி மட்டும் பயின்று வருகிறார். மாணவிக்கு கற்பிக்க இரண்டு ஆசிரியர்கள் பணியில் இருந்தும், அவர்கள் முறையாக மாணவிக்கு பாடங்களை நடத்துவது இல்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக அந்தப் பள்ளிக்கு செய்தி சேகரிக்க சென்றபோது, பள்ளியில் இருந்த ஒரே மாணவி பள்ளியின் நடுப்பகுதியில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார். பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் மேரி பள்ளியின் தெற்கு பகுதியிலும், ஆசிரியர் ஜீவா பள்ளியின் வடக்கு பகுதியிலும் அமைதியாக அமந்திருந்தனர்.

பள்ளியின் உள்ளே வராதீர்கள் என பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மேரி நம்மிடம் தெரிவித்தார். மேலும், எதுவாக இருந்தாலும் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் பேசிக்கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஒரு மாணவி மட்டும் பயிலும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தங்களுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் ஊதியம் தருகிறதா? இல்லை அரசு தருகிறதா? என்று கேட்டவுடன், தலைமை ஆசிரியர் மேரியும், ஆசிரியர் ஜீவாவும் வகுப்பறையில் இருந்து வெளியே சென்றனர். மேலும் தாங்கள் வீடியோவில் தெரிய கூடாது என்பதில் அவர்கள் இருவரும் ஜாக்கிரதையாக இருந்தனர்.

அந்தப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மேரிக்கு மாதம் 1.30 லட்சமும், ஆசிரியர் ஜீவாவிற்கு மாசம் 80 ஆயிரம் சம்பளமும், அந்தப்பள்ளியில் உள்ள சமையல் உதவியாளர் ஒருவருக்கு 7000 ரூபாயும் சம்பளமும் வழங்கப்படுகிறது.

மேலும் அந்தப் பள்ளிக்கு மின்சார சேவை, காலை உணவுத் திட்டம், மதிய உணவு திட்டம், சமையல் எரிவாயு, LED TV உள்ளிட்ட அரசு சார்பில் பல்வேறு உதவிகள் பள்ளிக்கு வழங்கப்பட்டாலும், பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் ஏதோ கடமைக்கு வந்தோம், வீட்டுக்கு சென்றோம் என்ற நிலையிலேயே உள்ளனர்.

பள்ளியில் கரும்பலகையில் உள்ள தேதியை மாற்றக்கூட அவர்கள் இருவருக்கும் நேரமில்லை என புதுப்பட்டி கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

கடந்தாண்டு இந்த பள்ளியில் 5 மாணவர்கள் படித்து வந்த நிலையில் தற்போது ஒரு மாணவி மட்டுமே படித்து வருகிறார். எனவே அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் சேர்க்கையை அதிகரிக்க கல்வி அலுவலர்களும், ஆசிரியர்களும் முன்வர வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

PRIMARY SCHOOL
TWO TEACHERS
ஒரு மாணவிக்கு இரண்டு ஆசிரியர்கள்
ONE FEMALE STUDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.