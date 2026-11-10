தீபாவளி நாளில் 8 கொலைகள் மட்டுமே நடந்துள்ளன - தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்
ரவுடிகளுக்கு எதிராக சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை நாளன்று தமிழகத்தில் 10-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் நடந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டியுள்ள நிலையில், அன்றைய தினம் தமிழகத்தில் மொத்தம் 8 கொலைகள் மட்டுமே நடந்துள்ளது என்று தமிழக காவல் துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை நாளன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொலைச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக செய்திகள் வெளியாகின. இதனைத் தொடர்ந்து, மாநிலத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும் எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வந்தனர்.
குறிப்பாக, தீபாவளி நாளில் மட்டும் 10-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்பட்ட தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்திலும், சமூக வலைதளங்களிலும் விவாதப் பொருளாக மாறின.
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இந்தச் சூழலில் தீபாவளி நாளன்று, தமிழகத்தில் உண்மையில் எத்தனை கொலைகள் நடைபெற்றன என்பது தொடர்பான விவரங்களைத் தமிழக காவல்துறை தற்போது தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, தீபாவளி நாளன்று தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 8 கொலைச் சம்பவங்கள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டுகளில் தீபாவளி பண்டிகை நாளன்று நடைபெற்ற கொலைச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கையையும் ஒப்பிட்டு காவல்துறை விவரங்களை தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, 2025-ஆம் ஆண்டு தீபாவளி நாளில் 6 கொலைகளும், 2024-ஆம் ஆண்டு 10 கொலைகளும், 2023-ஆம் ஆண்டு 4 கொலைகளும், 2022-ஆம் ஆண்டு 9 கொலைகளும் நடைபெற்றுள்ளன என தமிழ்நாடு காவல் துறை தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்தமாகப் பதிவாகும் கொலை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறித்தும் சில தகவல்களை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் முதல் அக்டோபர் மாதம் வரையிலான 10 மாதங்களில் பதிவான கொலை வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, 2022-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரை தமிழகம் முழுவதும் 1,370 கொலைகள் பதிவாகியுள்ளன. 2023-ஆம் ஆண்டு இதன் எண்ணிக்கை 1,347 ஆகக் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து, 2024-ஆம் ஆண்டு 1,289 கொலைகளும், 2025-ஆம் ஆண்டு 1,232 கொலை சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் மொத்தம் 1,267 கொலைகள் பதிவாகியுள்ளதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, நடப்பு ஆண்டில் கொலை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 35 அதிகரித்துள்ளது.
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தீபாவளி பண்டிகையை அன்று 10-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் தமிழ்நாட்டில் நடந்துள்ளதாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில், தமிழ்நாடு காவல்துறை தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ரவுடிகளுக்கு எதிராக சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களைக் கண்டறிந்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க இருப்பதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.