ETV Bharat / state

நெல்லையில் ஆன்லைன் டிரேடிங்: ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரியிடம் ரூ.16.16 லட்சம் மோசடி - 4 பேர் கைது

திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த புவனேஷ், கோபி, ராகுல் மற்றும் பாண்டீஸ்வரன் ஆகிய 4 பேர் மோசடியில் ஈடுபட்டது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 10:42 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரியிடம் ரூ.16.16 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை அருகே வி.எம். சத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் சுந்தரவடிவேல். இவரிடம் ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் அதிக லாபம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூ.16 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 998 மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்களை நம்பி பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு சுந்தரவடிவேல் பணம் அனுப்பியுள்ளார்.

இதில் ரூ.62,987 மட்டுமே திரும்ப கிடைத்த நிலையில், மேலும் பணம் செலுத்துமாறு கூறியதால், தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த அவர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதுகுறித்த விசாரணையில் திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த புவனேஷ், கோபி, ராகுல் மற்றும் பாண்டீஸ்வரன் ஆகிய 4 பேர் மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

மோசடி தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
மோசடி தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து 4 பேரையும் இன்று நெல்லை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் மோசடி பணத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Last Updated : July 17, 2026 at 10:53 PM IST

TAGGED:

4 ARRESTED
RETIRED POLICE OFFICER
ஆன்லைன் டிரேடிங்
ONLINE TRADING SCAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.