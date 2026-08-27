ஆன்லைன் மது விற்பனையை ரத்து செய்யக்கோரிய வழக்கு: தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
ஆன்லைன் மூலம் மதுபானங்களை வாங்கும் வசதியை தொடங்கி வைத்து டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.
Published : August 27, 2026 at 12:42 PM IST
சென்னை: ஆன்லைன் மூலம் மது விற்பனை செய்யும் முடிவை ரத்து செய்யக்கோரிய வழக்கில், தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆன்லைன் மூலம் மதுபான கடைகளில் மதுபானங்களை வாங்கும் வசதியை தொடங்கி வைத்து டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இதை ரத்து செய்யக்கோரியும், ஆன்லைன் மூலம் மதுபான விற்பனை செய்வதற்கு தடை விதிக்கக்கோரியும், வழக்கறிஞர் சமூக நீதிப் பேரவையின் தலைவரான கே. பாலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், ஆன்லைன் மூலம் மது வாங்கும் போது, 21 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் மதுவகைகளை வாங்க முடியாது என்று டாஸ்மாக் நிறுவனம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டாலும், பெரியவர்கள் மது வாங்கிய ஆன்லைன் முகவரியை கொண்டு சிறுவர்களும் மது வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், நியாயவிலைக் கடைகள், அரசு மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் கால் வலிக்கும் அளவிற்கு முதியவர்களும், பெண்களும் வரிசையில் நிற்கிறார்கள். அங்கெல்லாம் இதுபோன்ற ஆன்லைன் பதிவுகள் செய்ய எந்த வசதியும் இல்லாத நிலையில், மது குடிப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இந்த வசதியை செய்து கொடுத்துள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய தீங்கு ஏற்படும்.
எனவே, ஆன்லைனில் மது விற்பனை செய்வது தொடர்பாக டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்த வழக்கில் தீர்வு காணப்படும் வரை ஆன்லைன் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 27) சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் கே. பாலு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என்.எல். ராஜா, “ தமிழ்நாடு அரசின் ஆன்லைன் மூலம் மது விற்பனை செய்யப்படுவதற்கான இந்த அறிவிப்பு இந்திய அரசியல் சாசனத்திற்கு விரோதமானது. மது விற்பனையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: யார் என்ன சொன்னாலும் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் - அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் உறுதி
ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு தற்போது நியமித்துள்ள குழுவின் விசாரணை வரம்பில், மது விற்பனை மூலம் வருவாயை அதிகரிப்பது குறித்து பரிந்துரைகளை வழங்கக் கோரியுள்ளது. ஆன்லைன் மூலம் மது விற்பனை செய்யும் விவகாரத்தில் இளைஞர்கள் எளிதில் மது வாங்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆன்லைன் மது விற்பனைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்” என்று வாதிட்டார்.
வாதங்களை கேட்ட தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர், தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம், ஆன்லைன் மது விற்பனை தொடர்பான இந்த வழக்கிற்கு நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்கவேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர்.