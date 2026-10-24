ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பிரபல ஆடை நிறுவனங்களின் பெயரில் ஆன்லைன் மோசடி - காவல்துறை எச்சரிக்கை
ஆன்லைன் மோசடியில் பணம் இழந்தவர்கள் சென்னை சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்ததன் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 24, 2026 at 8:07 AM IST
சென்னை: ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பிரபல ஆடை நிறுவனங்களின் பெயரில் ஆன்லைன் மோசடி நடப்பது தற்போது அம்பலமாகியுள்ளது.
சமீபகாலமாக செயற்கை நுண்ணறிவு என்படும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. ஏஐ செயலிகள் மூலம் தங்களுக்கு பிடித்தமான வகையில் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை உருவாக்கிப் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இதற்காக பல்வேறு ஏஐ ப்ராம்ப்ட்களும் (Prompts) சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.
இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, தற்போது சைபர் மோசடி கும்பல்கள் புதுப்புது வழிகளில் பொதுமக்களை ஏமாற்றத் தொடங்கியுள்ளன. அதில் குறிப்பாக, பிரபல ஆடை நிறுவனங்களின் பெயர், லோகோ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி போலியான சமூக வலைதளப் பக்கங்களை உருவாக்குவதுடன், அந்த நிறுவனங்களின் ஆடைகளைப் பிரபலங்கள் அணிந்து, விளம்பரப்படுத்துவது போன்ற புகைப்படங்களையும், வீடியோக்களையும் தயாரித்து விற்பனை விளம்பரங்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
பிரபல ஆடை நிறுவனத்தின் பெயரில் மோசடி
அந்த வகையில், இந்தியாவில் பிரபலமாக உள்ள ஒரு ஆடை நிறுவனத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மோசடி நடைபெற்று வந்தது தெரியவந்துள்ளது. உத்தரப் பிரதேசத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட அந்த பிரபல ஆடை நிறுவனம், கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு முதல் ஆன்லைன் வாயிலாக ஆடைகளை விற்பனை செய்து வருகிறது. இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த நிறுவனத்தின் கிளைகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், இந்நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் லோகோவைப் பயன்படுத்தி, அந்த நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விற்பனைப் பக்கம் போன்ற தோற்றத்தில் போலியான சமூக வலைதளப் பக்கங்களை உருவாக்கி மோசடியில் சிலர் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கியுள்ள நிலையில், பெண்களைக் கவரும் வகையில் குறைந்த விலையில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆடைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக விளம்பரங்கள் அந்த சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த விளம்பரங்களில் நடிகைகள் பல்வேறு வகையான ஆடைகளை அணிந்திருப்பது போன்ற புகைப்படங்களும், ரீல்ஸ் வீடியோக்களும் இடம்பெறுகின்றன. குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தமிழ் சீரியல் நடிகைகளின் முகங்களைப் பொருத்தி, அவர்கள் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் ஆடைகளை அணிந்து விளம்பரம் செய்வது போன்ற புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஐந்து உடைகள்
இதன் காரணமாக, அந்த பிரபல ஆடை நிறுவனமே சலுகை விலையில் ஆடைகளை விற்பனை செய்வதாக பொதுமக்களை நம்ப வைக்கின்றனர். சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் இந்த விளம்பரங்களைப் பார்க்கும் பெண்கள், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாட்ஸ் அப் எண்ணைத் தொடர்புகொள்கின்றனர்.
மேலும், வாட்ஸ் அப் மூலம் மட்டுமே வாடிக்கையாளர்களிடம் தொடர்புகொள்ளும் மோசடி கும்பல், பெண்களுக்கு நுற்றுக்கணக்கான ஆடை மாடல்களின் புகைப்படங்களை அனுப்பி, அவர்களுக்கு பிடித்த உடைகளை தேர்வு செய்யுமாறு கூறுகின்றனர். மேலும், ஐந்து ஆடைகள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வழங்கப்படும் என ஆசைவார்த்தை கூறுகின்றனர்.
இதனால், சந்தை விலையைவிடக் குறைந்த விலையில் அதிக ஆடைகள் கிடைப்பதாக நம்பும் பெண்கள், தங்களுக்குத் தேவையான ஆடைகளைத் தேர்வு செய்து ஆர்டர் செய்கின்றனர். பின்னர், ஆடைகளுக்கான தொகையை கூகுள் பே உள்ளிட்ட யுபிஐ பணப்பரிவர்த்தனை முறைகள் மூலம் அனுப்புகின்றனர். இதன்பிறகுதான் மோசடியின் அடுத்தகட்டம் தொடங்குகிறது.
ஆடைகளை அனுப்புவதற்கு டெலிவரி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், ஜிஎஸ்டி கட்டணத்தையும் தனியாக அனுப்ப வேண்டும் என்றும் கூறி கூடுதல் பணம் கேட்கின்றனர். ஏற்கனவே ஆடைகளுக்கான தொகையைச் செலுத்திவிட்டதால், அந்தப் பணத்தையாவது திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சில பெண்கள் கூடுதல் கட்டணங்களையும் செலுத்தி ஏமாறுகின்றனர்.
கூடுதல் டெலிவரி கட்டணம்
ஒருகட்டத்தில் சந்தேகமடைந்து ஆர்டரை ரத்து செய்ய முயற்சிக்கும் பெண்களிடம், ஆடைகள் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டுவிட்டதாகக் கூறுகின்றனர். டெலிவரி கட்டணத்தைச் செலுத்தினால் மட்டுமே ஆடைகளுக்காக ஏற்கெனவே செலுத்திய பணத்தைத் திருப்பித் தர முடியும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், டெலிவரி கட்டணத்தையும் அனுப்பிவிட்டால் ஆடைகளுக்காகச் செலுத்திய தொகையுடன் சேர்த்து மொத்தப் பணத்தையும் திருப்பி அனுப்பிவிடுவதாகக் கூறி, மீண்டும் பணம் பறிக்க முயற்சிக்கின்றனர். நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள், தீபாவளி பண்டிகைக்கு குறைந்த விலையில் அதிக ஆடைகளை வாங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இதுபோன்ற விளம்பரங்களை நம்பி ஆர்டர் செய்கின்றனர்.
இதற்கிடையே, தங்களது மோசடி நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகப் போலியான ஆதார் அட்டைகள், கடையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் அடையாள அட்டைகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் விசிட்டிங் கார்டுகள் போன்றவற்றையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புகின்றனர். இதன் மூலம் தாங்கள் உண்மையான நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதைப் போல நம்ப வைக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னையின் முக்கிய வர்த்தகப் பகுதியாக விளங்கும் தியாகராய நகரில் தங்களுக்குக் கிளை இருப்பதாகக் கூறி, அங்கு கடை செயல்படுவது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் விசிட்டிங் கார்டுகளையும் தயாரித்து அனுப்பியுள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. இதனால், சென்னையில் கடை இருப்பதாக நம்பும் பெண்கள், பணத்தை அனுப்பி ஏமாறும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
சென்னை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை
பிரபல நிறுவனத்தின் பெயர், லோகோ, நடிகைகளின் புகைப்படங்கள் மற்றும் போலியான அடையாள ஆவணங்கள் ஆகியவற்றைப் பார்த்து நம்பி, பணத்தை அனுப்பிய பிறகு ஆடைகள் கிடைக்காமலும், செலுத்திய பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாமலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு ஆன்லைன் மோசடியில் பணத்தை இழந்தவர்கள் தற்போது சென்னை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். புகார்களின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
எனவே, சமூக வலைதளங்களில் பிரபல நிறுவனங்களின் பெயரில் வெளியாகும் ஆடை விற்பனை விளம்பரங்களைப் பார்த்தவுடன் பொதுமக்கள் அவற்றை நம்பி பணம் அனுப்ப வேண்டாம் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது சமூக வலைதளப் பக்கம்தானா என்பதைச் சரிபார்த்த பிறகே ஆன்லைனில் ஆடைகளை ஆர்டர் செய்ய வேண்டும் என்றும் காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.