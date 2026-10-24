ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு; நவம்பர் முதல் வருகிறது புதிய மாற்றம் - தமிழக அரசு உத்தரவு
"ஆன்லைன் மூலமாக இல்லாமல் காகித வடிவில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்கள் எந்தவித பரிசீலனையும் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பப்படும்"
Published : October 24, 2026 at 3:27 PM IST
சென்னை: வரும் நவம்பர் மாதம் முதல் புதிய ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்கள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் மட்டுமே கட்டாயம் அனுப்ப வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக கருவூலங்கள் மற்றும் கணக்குத் துறை இயக்குநர் சாருஸ்ரீ அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழ்நாடு முதன்மைக் கணக்காயர் (கணக்குகள் மற்றும் உரிமைகள்) அலுவலகம் தெரிவித்துள்ள அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்படையில், ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான நடைமுறைகளில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் முரண்பாடுகளை தவிர்த்து, அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் உரிய காலத்தில் ஒரே சீராக செயல்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே நேரடியாக காகித வடிவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சில ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்கள், அவற்றுக்குரிய இணையவழி விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுவதற்கு முன்பே இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை செயல்படுத்துவதில் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு முதன்மைக் கணக்காயர் அலுவலகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 2026 முதல் அனைத்து ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களும் 'OPPAS' (Online Pension and Provident Fund Authorization System) எனப்படும் 'இணையவழி ஓய்வூதியம் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி' அனுமதி வழங்கும் முறையின் மூலமாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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நவம்பர் 2026 முதல் நேரடியாக காகித வடிவில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்கள் எதுவும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அவை உடனடியாக திருப்பி அனுப்பப்படும். திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களையும் 'OPPAS' ஆன்லைன் முறையின் மூலமாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு விண்ணப்பிக்கும் போது, தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் முறையாக பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். மேலும், பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் உரிய ஆதார ஆவணங்களையும் இணைக்க வேண்டும்.
ஓய்வூதியப் பலன்களை உரிய காலத்தில் வழங்குவதற்காக, இந்த அறிவுறுத்தல்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து சம்பளம் மற்றும் பட்டுவாடா அலுவலர்களுக்கும் (Drawing and Disbursing Officers – DDOs) தெரிவித்து, அவற்றைத் தவறாமல் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என கருவூலங்கள் மற்றும் கணக்குத் துறை இயக்குநர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.