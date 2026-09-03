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கிலோ ரூ.35-க்கு வெங்காயம் விற்பனை- அமைச்சர்கள் வெங்கடரமணன், காந்திராஜ் தொடக்கி வைத்தனர்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த 61 அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தினமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்று அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.

கிலோ ரூ.35-க்கு வெங்காயம் விற்பனை செய்யும் திட்டம் தொடக்கம்
கிலோ ரூ.35-க்கு வெங்காயம் விற்பனை செய்யும் திட்டம் தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 11:02 PM IST

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சென்னை: வெங்காய விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், ரேஷன் கடைகளில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் 35 ரூபாய்க்கு விற்கும் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள டி.யு.சி.எஸ் நியாயவிலைக் கடையில் உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் ஆகியோர் வெங்காய விற்பனையைத் தொடங்கி வைத்தனர்.

மக்களின் பொருளாதாரச் சுமையைக் குறைக்க மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் இருந்து முதற்கட்டமாக 1,000 மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஒரு கிலோ வீதம், 35 ரூபாய்க்கு வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்படும்.

நகர்ப்புறங்களில் உள்ள ரேஷன் கடைகள், கூட்டுறவுப் பண்டகசாலைகள், பண்ணை பசுமைக் கடைகள் என மொத்தம் 8,914 கடைகள் மூலம் இந்த விற்பனை நடைபெறுகிறது. விரைவில் இத்திட்டம் கிராமப்புறங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். இதன் மூலம் சுமார் 80 லட்சம் குடும்பங்கள் பயனடைவர்.

கிலோ ரூ.35-க்கு வெங்காயம் விற்பனை- அமைச்சர்கள் வெங்கடரமணன், காந்திராஜ் தொடக்கி வைத்தனர்
கிலோ ரூ.35-க்கு வெங்காயம் விற்பனை- அமைச்சர்கள் வெங்கடரமணன், காந்திராஜ் தொடக்கி வைத்தனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இத்திட்டம் குறித்து அமைச்சர் வெங்கடரமணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த 61 அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தினமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வணிகர்கள் நேர்மையாக வியாபாரம் செய்ய வேண்டும்; அத்தியாவசிய பொருட்களை பதுக்குவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அம்மா உணவகங்களுக்கு தரமான பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன" என்றார்.

முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் வேட்பாளராக வேண்டும் என்று தவெக நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து பேசி வரும் நிலையில், அதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "தமிழ்நாட்டில் ஊழலற்ற, நேர்மையான நல்லாட்சியைத் தருவதே எங்களது முதன்மை நோக்கம். 2029-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் போதிய கால அவகாசம் உள்ளது. எனவே, பிரதமர் வேட்பாளர் குறித்து தேர்தல் நேரத்தில் முறைப்படி ஆலோசித்து உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்.

முந்தைய ஆட்சியில் ஊழல் நடந்ததற்கான ஆதாரங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. அவை உரிய நேரத்தில் வெளிவரும். அந்த ஆதாரங்களை எப்போது, எங்கு வெளியிட வேண்டுமோ, அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிடுவார்" என்று அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER VENKATARAMANAN
MINISTER GANDHIRAJ
PRICE CONTROL
ONION SALES AT RS 35 PER KG

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