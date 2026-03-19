ETV Bharat / state

எழும்பூரில் புனரமைப்புப் பணி; 11 விரைவு ரயில்கள் சேவையில் மாற்றம்

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் புனரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக தாம்பரம் வரை மட்டுமே ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் சேவையில் மாற்றம் (X/@GMSRailway)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 7:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் புனரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக 11 விரைவு ரயில்களின் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. அதற்கேற்ப ரயில் பயணிகள் தங்கள் பயணங்களைத் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் புனரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக, வரும் ஏப்ரல் 05- ஆம் தேதி இயக்கப்படும் ராமேஸ்வரம்- சென்னை எழும்பூர் சேது சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (22662), ராமேஸ்வரம்- சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (16752), தஞ்சாவூர்- சென்னை எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (16866), கொல்லம்- சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (20636) ஆகிய ரயில்கள் தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

அதேபோல், வரும் ஏப்ரல் 06- ஆம் தேதி இயக்கப்படும் திருநெல்வேலி- சென்னை எழும்பூர் நெல்லை சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (12632), சென்னை எழும்பூர்-ராமேஸ்வரம் சேது சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (22661), சென்னை எழும்பூர்-செங்கோட்டை பொதிகை சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (12661), சென்னை எழும்பூர்-கொல்லம் அனந்தபுரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (20635), சென்னை எழும்பூர்-ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (16751), சென்னை எழும்பூர்-தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (16865) ஆகிய ரயில்கள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்; இந்த ரயில்கள் தாம்பரம்- சென்னை எழும்பூர் இடையே இயக்கப்படமாட்டாது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, ஏப்ரல் 06- ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூர்- திருச்சி சோழன் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (22675) சுமார் 02.15 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp?lang=0 என்ற இணையதளப் பக்கத்தையோ (அல்லது) சமூக வலைதளப் பக்கங்களையோ பயணிகள் அணுகலாம்.

TAGGED:

எழும்பூர் ரயில் நிலையம்
புனரமைப்புப் பணிகள்
TRAIN PASSENGERS
SOUTHERN RAILWAY
SOUTHERN RAILWAY ANNOUNCEMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.