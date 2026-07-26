E20 பெட்ரோல் பயன்பாட்டில் தொடரும் சிக்கல்; நீடிக்கும் சந்தேகங்கள் - நிபுணர்களின் விளக்கம் இதோ...
E20 பெட்ரோலுக்கு உகந்த வாகனமாகவே இருந்தாலும், மாதக்கணக்கில் இயக்காமல் நிறுத்தி வைத்தால், பெட்ரோலில் உள்ள எத்தனால் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி நீராகப் பிரிந்து சிறிய அடைப்புகளை உருவாக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 26, 2026 at 8:00 AM IST
By- எஸ்.சிவக்குமார்
நாடு முழுவதும் E20 பெட்ரோல் விற்பனையில் உள்ள நிலையில், அதனால் தங்கள் வாகனங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா? என பழைய வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்களின் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சமீப காலமாக வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதாவதற்கு E20 பெட்ரோல்தான் காரணம் என கூறப்படும் நிலையில், E20 பெட்ரோல் பயன்பாட்டால் பாதிக்கப்படும் பழைய வாகனங்களுக்கு என்னதான் தீர்வு என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
E20 பெட்ரொல் என்பது, ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலில் 20 சதவீதம் எத்தனால் கலந்திருப்பதை குறிக்கிறது. கரும்பு, சோளம், வெல்லப்பாகு, சேதமடைந்த தானியங்கள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி நொதித்தல் செயல்முறையில் ஆல்ஹகால் சார்ந்த எரிபொருளாக தயாரிக்கப்படுவதுதான் எத்தனால் எனப்படும் பயோ எரிபொருளாகும். எத்தனால், பெட்ரோலைவிட ஒரு யூனிட் கனஅளவிற்கு 33% குறைவான ஆற்றலையே கொண்டுள்ளது. கரும்பின் மூலம் மட்டுமே 50 சதவீதம் எத்தனால் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இந்தியா 85 சதவீத கச்சா எண்ணெய்யை ரஷ்யா, ஈரான், சவுதி அரேபியா ஆகிய வெளிநாடுகளிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. இந்த இறக்குமதியை குறைக்கவும், பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பதம் மூலம் 65 சதவீதம் வரை பசுமை இல்ல வாயுவின் உமிழ்வை குறைக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக்கவும் E20 பெட்ரோலை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவந்துள்ளதாக மத்திய அரசு காரணம் கூருகிறது. மத்திய அரசின் உத்தரவின்படி, 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் புழக்கத்தில் உள்ள அனைத்து வாகனங்களும் E20 பெட்ரோலுக்கு உகந்த வகையில் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
"வாகன உரிமையாளர்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை"
இந்த சூழலில் E20 பெட்ரோலின் பயன்பாடு குறித்து ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் தென்மண்டல பொது மேலாளர் செல்லப்பிரபு கூறுகையில், "E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களுக்கு பாதிப்பு ஏதும் இல்லை. இதை கான்பூர் ஐஐடி ஆய்வுகள் மூலம் உறுதி செய்துள்ளது. பிரேசில் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக E20 பெட்ரோல் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்தியாவில் E20 பெட்ரோல் பயன்படுத்துவதில் வாகன உரிமையாளர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை" என்றார்.
வாகனங்களுக்கு பாதிப்பு
இதுகுறித்து மெக்கானிக்கல் அசோசியேஷன் சங்கத்தைச் சார்ந்த மெக்கானிக் ரஹ்மத் என்பவர் கூறுகையில், "பெட்ரோலில் கலக்கப்படும் எத்தனாலில் அரிப்புத்தன்மை அதிகமாக உள்ளது. இதனால், 2023ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னதாக தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் பழுது ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, 5 முதல் 10 கிலோ மீட்டர் வரை மைலேஜ் குறைகிறது. எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களின் பெட்ரோல் டேங்குகள் பாதிக்கப்பட்டு ஓட்டை விழும் நிலை ஏற்படுகிறது" என்றார்.
இவ்வாறாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வரும் நிலையில் உண்மையில் E20 பெட்ரோல் பயன்பாட்டால் பாதிக்கப்படும் வாகனங்களுக்கு என்னதான் தீர்வு? என்பதை அறிய ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகம் சார்பில், சர்வதேச பொதுப் போக்குவரத்து & மாற்று எரிபொருள் நிபுணர் வளவன் அமுதனை தொடர்பு கொண்டோம். நாம் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் விரிவாக பதில் அளித்துள்ளார்.
கேள்வி: பழைய வாகனங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை நிரந்தரமாக சரிசெய்ய மெக்கானிக்கல் ரீதியில் ஏதேனும் வாய்ப்பு உள்ளதா?
வளவன் அமுதன்: ஆம், வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், இது ஒரே ஒரு பாகத்தை மட்டும் மாற்றுவதுடன் முடிந்துவிடாது. பழைய வாகனங்களின் எரிபொருள் சுழற்சி அமைப்பை (Fuel Delivery System) முழுமையாக எத்தனால்-இணக்கமான (Ethanol-Compatible) பாகங்களாக மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
1. ரப்பர்/பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் (Fuel Hoses): பழைய நைட்ரைல் ரப்பர் (Nitrile Rubber) குழாய்களுக்குப் பதிலாக எத்தனாலால் பாதிக்கப்படாத வைட்டான் (Viton / Fluororubber) ரப்பர் குழாய்களைப் பொருத்த வேண்டும்.
2. எரிபொருள் பம்ப் மற்றும் சீல்கள் (Fuel Pump & Seals): ஃபியூல் பம்பில் உள்ள ரப்பர் ஓ-ரிங் (O-rings) மற்றும் கேஸ்கெட்டுகளை எத்தனாலை தாங்கும் பாகங்களாக மாற்ற வேண்டும்.
3. எரிபொருள் கலன் (Fuel Tank): பழைய இரும்பு டேங்குகளில் ஈரம் சேர்ந்து துருப்பிடிப்பதைத் தடுக்க, உட்பகுதியில் எபோக்சி கோட்டிங் (Epoxy Coating) செய்ய வேண்டும் அல்லது பிளாஸ்டிக் டேங்குகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
4. இன்ஜெக்டர் / கார்பரேட்டர் சீரமைப்பு: எத்தனாலின் குறைந்த ஆற்றல் அடர்த்திக்கு ஏற்ப எரிபொருளைத் தெளிக்க ECU டியூனிங் அல்லது இன்ஜெக்டர்களை மேம்படுத்த வேண்டும்.
கேள்வி 2: பாதிக்கப்படும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்க என்ன வழி?
வளவன் அமுதன்: பாதிக்கப்படும் அல்லது பழைய வாகனங்களை வைத்திருப்போர் பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:
1. ஹார்டுவேர் மேம்பாடு (Hardware Upgrades): மேலே குறிப்பிட்டது போல, பழைய ரப்பர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பாகங்களை வைட்டான் (Viton) பொருட்களால் செய்யப்பட்ட பாகங்களாக மாற்றுவது.
2. எத்தனால் அடிட்டிவ்கள் (Ethanol Fuel Additives): பெட்ரோல் நிரப்பும்போது 'எத்தனால் ஸ்டேபிலைசர்' (Ethanol Stabilizers / Anti-corrosion Additives) திரவத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம், எத்தனால் நீராவியை உறிஞ்சுவதையும் அரிப்பு ஏற்படுத்துவதையும் கட்டுப்படுத்தலாம்.
3.முன்னெச்சரிக்கை பராமரிப்பாக, (1)ஃபியூல் ஃபில்டர்களை (Fuel Filter) வழக்கத்தை விட விரைவாக மாற்றுவது. (2). வாகனத்தை நீண்ட நாட்கள் (2-3 வாரங்களுக்கு மேல்) நிறுத்தி வைக்க கூடாது (Phase Separation - எத்தனாலும் நீரும் தனியாகப் பிரிவதைத் தடுக்க)
4. மாற்று எரிபொருள் அமைப்பிற்கு மாறுவது: பழைய பெட்ரோல் வாகனங்களை CNG அல்லது மின்சார வாகனங்களாக (EV Retrofitting) மாற்றுவது நிரந்தரமான தீர்வாகும்.
கேள்வி: காப்பீட்டு (Insurance) ரீதியில் பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளதா?
வளவன் அமுதன்: இல்லை, வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. காரணம், மோட்டார் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளின்படி (Motor Insurance Policy Rules), E20 எரிபொருளால் வாகனங்களில் ஏற்படும் சேதங்கள் "இயந்திரக் கோளாறு மற்றும் இயல்பான தேய்மானம்" (Mechanical Breakdown / Normal Wear and Tear) என்ற பிரிவின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. திடீர் விபத்துகள், தீ விபத்து அல்லது இயற்கைச் சீற்றங்களால் ஏற்படும் சேதங்களுக்கு மட்டுமே காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இழப்பீடு வழங்குகின்றன.
அரசின் விளக்கம்
E20 பெட்ரோலைப் பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே ஒருவரின் இன்சூரன்ஸ் கோரிக்கையை நிராகரிக்க முடியாது என அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஆனால், எரிபொருளால் படிப்படியாக ஏற்படும் அரிப்பு அல்லது இன்ஜின் பழுதுகளுக்கு காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்காது.
Engine Protection Add-on:
கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி 'எஞ்சின் புரோட்டெக்ஷன்' எடுத்திருந்தாலும், அது வெள்ள நீர் நுழைவது அல்லது ஆயில் கசிவு போன்ற விபத்துகளுக்கே பொருந்தும்; E20 பெட்ரோல் சேதங்களுக்குப் பொருந்தாது.
கேள்வி: புதிய E20 வாகனங்கள் எதிர்காலத்தில் பழுதாக வாய்ப்பு உள்ளதா?
வளவன் அமுதன்: இந்தியாவில் ஏப்ரல் 2023-க்கு பிறகு உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து BS6 Phase-2 / E20 எரிபொருளுக்கு உகந்த வாகனங்களும் E20 பெட்ரோலை தாங்கும் வகையில் சிறப்பு பொருட்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருட்களின் தரம்
ரப்பர் டியூப்கள், கேஸ்கெட்டுகள் மற்றும் ஃபியூல் லைன்கள் அனைத்தும் எத்தனாலால் கரையாத வைட்டான் மற்றும் செயற்கைப் பாலிமர்களால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
துருப்பிடிக்காத பூச்சு
உலோகப் பாகங்கள் அரிப்பைத் தாங்கும் வகையில் சிறப்புப் பூச்சுகளுடன் வருகின்றன.
எஞ்சின் டியூனிங்
ECU கணினி அமைப்புகள் E20 இன் எரிப்புத் தன்மைக்கேற்ப முன்கூட்டியே நிரல் (Program) செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு
E20 பெட்ரோலுக்கு உகந்த புதிய வாகனமாகவே இருந்தாலும், மாதக்கணக்கில் ஓட்டாமல் ஒரே இடத்தில் நிறுத்தி வைத்தால், பெட்ரோலில் உள்ள எத்தனால் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி நீராகப் பிரிந்து சிறிய அளவிலான அடைப்புகளை உருவாக்கலாம். எனவே சீரான பயன்பாடும் பராமரிப்பும் அவசியம்.
கேள்வி: E20 பெட்ரோலுக்கு மாற்றாக இந்தியா சுயச்சார்பு பெறுவதற்கான வழி ஏதேனும் உள்ளதா?
வளவன் அமுதன்: இந்தியாவின் எரிபொருள் இறக்குமதியை குறைத்து சுயசார்பு அடைவதற்கு E20 பெட்ரோலை தவிர்த்து பின்வரும் நடைமுறைச் சாத்தியமான மாற்றுகள் உள்ளன.
1. பயோ-சிஎன்ஜி (Bio-CNG / Compressed Bio-Gas - CBG) கழிவுப் பொருட்கள், விவசாயக் கழிவுகள் மற்றும் நகராட்சி சாக்கடைகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பயோ-சிஎன்ஜி இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஆற்றல் தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய மாற்றாக உள்ளது.
2. மின்சார வாகனங்கள் (EVs): சூரிய ஒளி மற்றும் காற்று மூலம் பெறப்படும் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி மின்சார வாகனங்களை இயக்குவது கச்சா எண்ணெய்யை சார்ந்திருப்பதை முழுமையாகக் குறைக்கும்.
3. ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூல் வாகனங்கள் (Flex-Fuel Vehicles - FFV): E20 முதல் E85 அல்லது 100% எத்தனால் வரையிலும், சாதாரண பெட்ரோலிலும் இயங்கக்கூடிய மாறுபட்ட எரிபொருள் தொழில்நுட்பம் கொண்ட வாகனங்களை பயன்படுத்துவது.
4. பசுமை ஹைட்ரஜன் (Green Hydrogen): எதிர்கால போக்குவரத்தில், குறிப்பாக லாரிகள் மற்றும் பேருந்துகள் போன்ற கனரக வாகனங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் (FCEV) மிகச் சிறந்த சுயசார்புத் தீர்வாகும் என்று தெரிவித்தார்.