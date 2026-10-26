தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ஓஎன்ஜிசி மீண்டும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது - பேராசிரியர் ஜெயராமன் குற்றச்சாட்டு
ஓஎன்ஜிசி மீண்டும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளதை மயிலாடுதுறை மாவட்ட நிர்வாகம் கண்டு கொள்ளவில்லை என பேராசிரியர் ஜெயராமன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 10:50 PM IST
மயிலாடுதுறை: திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெறாமல் இருந்த ஓஎன்ஜிசி பணிகள், தவெக ஆட்சி அமைந்ததும் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், குத்தாலம் தாலுகா, ராஜகோபாலபுரத்தில் குடியிருப்புகள் மற்றும் பள்ளிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் பழைய எண்ணெய் எரிவாயு கிணற்றில் 'பராமரிப்பு பணிகள்' என்ற பெயரில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம், தனது பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளதாக கிராம மக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
ஓஎன்ஜிசியின் பணிகளால் ஏதேனும் கசிவு அல்லது விபத்து ஏற்பட்டால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகக் கூறி பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 11-ஆம் தேதி அந்த பணிகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர். அத்துடன், முறையாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் பணிகளைத் தொடரக் கூடாது என்றும், எரிவாயு கிணறு தொடர்பான அடிப்படை ஆவணங்களை தங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும், அதன் பிறகுதான் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
ஆனால் ஒஎன்ஜிசி மீண்டும் பணிகளைத் தொடங்கியதால் கடந்த செப்டம்பர் 30- ஆம்தேதி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் அப்பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன. பின்னர் இதுதொடர்பாக மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் விஷ்ணுபிரியா தலைமையில் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு, மாவட்ட ஆட்சியரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்வதாகக் கூறி கூட்டம் முடித்து வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் அந்த இடத்தில் மீண்டும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக ராட்சத இயந்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு ஆழ்துளையிடும் பணிகளும் நடைபெற்று வருவதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர். இதுகுறித்து, மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.26) நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பினர் புகார் அளித்துள்ளனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் ஜெயராமன், "பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் திமுக ஆட்சியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தப் பணிகளை தவெக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஓஎன்ஜிசி மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் இதனை கண்டுகொள்ளாமல் வேடிக்கை பார்க்கிறது. இனிமேலும் தொடர்ந்து அப்பணிகள் நடைபெற்றால் மக்களை திரட்டி நிரந்தரப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிகழ்வின்போது மதிமுக, தமுமுக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனர்.