தனியார் மருத்துவமனை மீது குழந்தை விற்பனை புகார்: ஒரு வயது குழந்தை மீட்பு
குழந்தைகள் நல அலுவலர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி குழந்தை தற்போது காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 1:27 PM IST
சென்னை: மருத்துவமனையில் குழந்தை விற்பனை செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் ஒரு வயது குழந்தை மீட்கப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டை சேர்ந்த மேகலா என்பவர் சென்னை கொளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அந்த புகாரில், "எனது கணவர் உயிரிழந்த நிலையில், நான் கர்ப்பமாக இருந்தபோது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியான இலவச சிகிச்சை விளம்பரத்தை பார்த்து கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சென்றேன்.
அப்போது, அதே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மற்றொரு பெண்ணிற்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டது. மன உளைச்சலில் இருந்த அந்த பெண் எனது குழந்தையை அவரிடம் கொடுக்குமாறு கேட்டார். இதையடுத்து, எனக்கு பிறந்த குழந்தை கடந்த ஒரு வருடமாக அந்த தம்பதியின் பராமரிப்பில் தான் இருந்தது. ஆனால், தற்போது அந்த தம்பதியினர் எனது குழந்தையை என்னிடம் தர மறுக்கின்றனர்" என குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், மருத்துவமனை நிர்வாகம் தனது குழந்தையை மற்றொரு தம்பதியிடம் விற்று விட்டதாகவும் மேகலா புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் கொளத்தூர் காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், தனியார் மருத்துவமனை, பிரசவம் பார்த்த பெண் மருத்துவர் மற்றும் குழந்தையை பராமரித்து வந்த தம்பதி என நான்கு பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக, சிறார் நீதிச்சட்டம் பிரிவு 81, குழந்தை கடத்தல் தடுப்பு தொடர்பான பாரதிய நியாய சன்ஹிதா பிரிவு 137(1)(பி), மோசடி செய்வதற்காக போலி ஆவணம் தயாரித்தல் தொடர்பான பிஎன்எஸ் பிரிவு 336(3) மற்றும் போலி ஆவணத்தை உண்மையான ஆவணமாக பயன்படுத்துவது தொடர்பான பிஎன்எஸ் பிரிவு 340(2) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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இதனை தொடந்து, குழந்தையை வளர்த்து வந்த தம்பதியிடம் இருந்து காவல் துறையினர் குழந்தையை மீட்டனர். மேலும், குழந்தைகள் நல அலுவலரிடம் இந்த விவகாரம் கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, குழந்தை தற்போது கெல்லீஸ் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மருத்துவர்கள் மற்றும் குழந்தையை வாங்கியவர்கள் காவல் நிலைய ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு அழைக்கும் போது விசாரணைக்கு வரவேண்டும் என்று காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதையடுத்து, குழந்தையானது மேகலாவிடம் செல்ல மறுக்கும் நிலையில் நீதிமன்றம் மூலமாக குழந்தையை யார் வளர்ப்பது என்பது குறித்து முடிவு எட்டிய பின்னர் காப்பகத்தில் உள்ள குழந்தை, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.