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பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு; மூன்றாவது குழந்தைக்கும் இனி 365 நாள் மகப்பேறு விடுப்பு

நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையிலும், பெண் அரசு ஊழியர்களின் நலனையும் கருத்தில்கொண்டு இந்த அறிவிப்பை அமைச்சர் சரத்குமார் வெளியிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 6:38 PM IST

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சென்னை: மூன்றாவது குழந்தை பெற்றெடுக்கும் பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு 365 நாள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படும் என மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓராண்டு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இந்த விடுப்பு முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

மூன்றாவது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில், அவர்களுக்கு 12 வாரங்கள் மட்டுமே (3 மாதங்கள்) மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த விதிமுறைகளை திருத்தி அமைக்குமாறு, அரசு ஊழியர்கள் நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். பிரசவத்துக்கு பிந்தைய உடல்நலப் பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதற்கும், குழந்தையை பேணுவதற்கும் இந்த 3 மாதக்கால விடுப்பு போதுமானதாக இல்லை என அவர்கள் கூறி வந்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் இதுதொடர்பான மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை அமைச்சர் சரத்குமார் வெளியிட்டார்.

அதன்படி, மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் பெண் அரசு ஊழியர்களும் இனி ஓராண்டு (365 நாட்கள்) மகப்பேறு விடுப்பை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என அமைச்சர் சரத்குமார் தெரிவித்தார்.

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இந்த அறிவிப்புக்கு பெண் அரசு ஊழியர்கள் பெரும் வரவேற்பை தெரிவித்துள்ளனர். முன்னதாக, மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் பிரசவ வலியும், பராமரிப்பு தேவையும் ஒன்றுதான் என்பதால், மகப்பேறு விடுப்பில் பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சில வழக்குகளில் சுட்டிக்காட்டி வந்தது.

இந்நிலையில், நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களையும், பெண் அரசு ஊழியர்களின் நலனையும் கருத்தில்கொண்டு இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

இந்த அறிவிப்பை தவிர, பிற 10 முக்கிய அறிவிப்புகளையும் சட்டப்பேரவயைில் அமைச்சர் சரத்குமார் வெளியிட்டார். அந்த அறிவிப்புகள் பின்வருமாறு:

1.போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கான வெற்றிப் பாதை செயலி உருவாக்கப்படும்

2.தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் கூடுதல் இணைப்பு கட்டடம் கட்டப்படும்.

3.ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குனரகத்தின் கீழ் சமூக ஊடக கண்காணிப்பு மையம் ஏற்படுத்தப்படும்.

4.தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில் கண்காணிப்பு அறையுடன் கூடிய மேம்பட்ட சிசிடிவி கேமரா அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படும்.

5.அ மற்றும் ஆ அடிப்படை பயிற்சி நிலையம் மற்றும் அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மைய வகுப்புகள் தங்கும் விடுதிகள் கலையரங்கம் மற்றும் விருந்தினர் கடைகள் அளிக்கப்படும்.

6.பவானிசாகர் அரசு அலுவலர் பயிற்சி நிலையத்தில் நவீன கணினி மையம் உருவாக்கப்படும்

7.பவானிசாகர் அரசு அலுவலர் பயிற்சி நிலையத்தில் திறந்தவெளி விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படும்.

8.போட்டித் தேர்வு பயிற்சி மையங்களை அறிவு சார்ந்த மையங்களுடன் இணைக்கப்படும்.

9.அரசு பணியாளர்களுக்கான இணைய வழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் உங்களால் சட்டம் மற்றும் விதிகள் இணைக்கப்படும்.

10.எளிமை ஆளுமை திட்டத்தின் கீழ் 150 அரசு சேவைகள் வழங்கப்படும்

TAGGED:

அமைச்சர் சரத்குமார்
பெண் அரசு ஊழியர்கள்
மூன்றாவது குழந்தை
ஒரு வருடம் மகப்பேறு விடுப்பு
ONE YEAR MATERNITY LEAVE

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