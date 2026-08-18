அரசு பெண் ஊழியர்களின் 3-வது பிரசவத்திற்கும் ஓராண்டு விடுப்பு - பின்னணி என்ன?
அரசு பெண் ஊழியர்களின் 3-வது பிரசவத்திற்கு ஓராண்டு விடுப்பு என்ற இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க தமிழ்நாடு அரசு முனைப்பு காட்டுகிறதா? என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது.
Published : August 18, 2026 at 9:50 PM IST
By- எஸ்.சிவக்குமார்
தமிழ்நாட்டில் அரசு பெண் ஊழியர்களின் 3-வது பிரசவத்திற்கும் ஓராண்டு (365 நாட்கள்) மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் அரசு பெண் ஊழியர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும், மக்கள் தொகை குறித்த தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கொண்டு வரப்பட்டதாக தோன்றுகிறது.
இன்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சரத்குமார் பேசும்போது, அரசு பெண் ஊழியர்களின் மூன்றாவது பிரசவத்திற்கும் இனி 365 நாட்கள் முழுமையான மகப்பேறு விடுப்பு, ஊதியத்துடன் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு, முதல் பிரசவத்திற்கும், இரண்டாவது பிரசவத்திற்கும் 365 நாட்கள் ஊதியத்துடன் விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மூன்றாவது பிரசவத்திற்கு 12 வாரங்கள், அதாவது மூன்று மாதங்கள் மட்டுமே ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கப்பட்டு இதுவரை வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், அரசு பெண் ஊழியர்களின் மூன்றாவது பிரசவத்திற்கும் 365 நாட்கள் அதாவது ஓராண்டு காலம், ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாவது குழந்தை பிறப்பின்போது, தாய்மார்கள் சந்திக்கும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளை சந்திக்க கூடுதல் விடுப்பு வழங்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றங்களில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன. மூன்றாவது குழந்தை பிரசவத்திற்கான விடுப்பை அதிகரித்து தர வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் சங்கங்கள் சார்பிலும் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வந்தது. அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று தற்போது தமிழ்நாடு அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் மக்கள்தொகை அதிகரிக்க திட்டமா? என்ற எண்ணம் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், தொகுதி மறுவரையறை குறித்த விவகாரம் பெருமளவில் பேசப்பட்டு வருகிறது.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில்தான் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர்.) நடைபெறும் என மத்திய அரசு அறிவித்தது. கடந்த காலங்களில் மக்கள்தொகை கட்டுப்பாட்டை முழுமையாக கடைப்பிடித்ததன் காரணமாகவே தென்மாநிலங்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுவதாக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தொடர்ந்து வாதங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
மக்கள்தொகை கட்டுப்பாட்டை முழுமையாக கடைபிடிக்காததால், வடமாநிலங்களில் மக்கள் தொகை அதிகமாக உள்ளது. அதேபோன்று தமிழ்நாட்டிலும் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் தொகுதி மறுவறையறையில் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டிருக்காது என்ற ஒரு பார்வை மேலோங்கி காணப்படுகிறது. மேலும், தமிழ்நாடு, மக்கள்தொகை குறைவாக உள்ள மாநிலம் என்பதால், தமிழ்நாட்டிற்கு பல்வேறு விதமான சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யும்போது, மக்கள்தொகை கட்டுப்பாட்டை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திய தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் குறையும் என்றும், இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்க்கு எதிரானது என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்திய தமிழ்நாடு போன்ற தென் மாநிலங்கள், நாடாளுமன்றத்தில் தங்களுக்கான பெரும்பான்மையை இழக்கும் அபாயம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்தச் சூழலில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் மூன்றாவது குழந்தை பிரசவத்திற்கான விடுமுறையை ஊதியத்துடன் கூடிய மூன்று மாதங்களாக அறிவித்து முந்தைய திமுக அட்சியில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், சில தினங்களுக்கு முன்பாக, தமிழக மக்கள் தொகை குறித்து பேசினார். அப்போது, "குடும்பக் கட்டுப்பாடு மிக தீவிரமாக தமிழ்நாட்டில் செய்வதால், நமது மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டு மூத்த குடிமக்கள் வாழும் மாநிலமாக மாறி உள்ளது. 40 வயது முதல் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் தான் அதிகமாக உள்ளனர்.
ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில், அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு அனைத்து பிரசவங்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆந்திர பிரதேசத்தை போன்று புதுமண தம்பதியினருக்கு குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் ஆச்சரியப்பட வேண்டியது இல்லை" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
திமுக அரசை தொடர்ந்து தற்பொழுது உள்ள தமிழக வெற்றி கழக அரசும், நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை, மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய தமிழ்நாடு போன்ற தென்மாநிலங்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி என்ற நிலைப்பாட்டை தமிழக வெற்றி கழகம் எடுத்துள்ளது.
இந்த சூழ்நிலையில் மக்கள் தொகையின் பெருக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையிலான நடவடிக்கையை தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு கையில் எடுத்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது.
இவை அனைத்தையும் வைத்து பார்க்கும்போது, அரசு பெண் ஊழியர்களின் 3-வது பிரசவத்திற்கும் 365 நாட்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு என்ற அறிவிப்பின் மூலம், தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க தமிழ்நாடு அரசு முனைப்பு காட்டுகிறதா? என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது.