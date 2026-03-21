சென்னையில் ஒரு தொகுதியை எதிர்பார்க்கும் சிபிஎம்; முடிவுக்கு வரும் இழுபறி?

கடந்த 2001 முதல் 2016 வரை, பெரம்பூர் தொகுதியில் சிபிஎம் தொடர்ந்து 3 முறை வெற்றி பெற்றது. இதேபோல், 2011 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுரவாயல் தொகுதியிலும் சிபிஎம் வெற்றி பெற்றது.

சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் - கோப்புப்படம்
சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 21, 2026 at 5:18 PM IST

சென்னை: திமுக கூட்டணியிடம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஎம்), சென்னையில் ஒரு தொகுதியை எதிர்பார்ப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருகிறது. திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழு, கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதிசெய்து வருகிறது. இதுவரை, காங்கிரஸ், மதிமுக, கொமதேக, ஐயூஎம்எல், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இருப்பினும் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்குவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

தொடரும் இழுபறி

திமுக- மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே இதுவரை 3 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் சிபிஎம் கட்சிக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இந்த முறை அதை ஒரு தொகுதி கூடுதலாக ஒதுக்க வேண்டும் என்று சிபிஎம் வலியுறுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், கூட்டணியில் இந்த முறை அதிக கட்சிகள் இணைந்துள்ளதால் சிபிஎம் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளே ஒதுக்க முடியும் என்று திமுக கூறி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. திமுக - சிபிஎம் இடையே தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியாகாமல் உள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை தியாகராய நகரில் சிபிஎம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில், கட்சியின் அவசர செயற்குழு மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினர்.

சென்னையில் ஒரு தொகுதி

இதற்கிடையே, திமுக தருவதாக கூறும் 5 தொகுதிகளை ஏற்க வேண்டும் எனில், அவற்றில் சென்னையில் 1 தொகுதியும், சென்னை புறநகரில் 1 தொகுதியும் தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று சிபிஎம் நிபந்தனை விதித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர், திருவொற்றியூர், வேளச்சேரி, விருகம்பாக்கம், பல்லாவரம், மதுரவாயல் ஆகிய தொகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியை சிபிஎம் எதிர்பார்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், கடந்த 2001 முதல் 2016 வரை பெரம்பூர் தொகுதியில் 3 முறை சிபிஎம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதேபோல், 2011 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுரவாயல் தொகுதியிலும் சிபிஎம் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

திடீர் விசிட் அடித்த வைகோ

சிபிஎம் அலுவலகத்தில் வைகோ
சிபிஎம் அலுவலகத்தில் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள சிபிஎம் தலைமை அலுவலகத்தில் அவசர செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறும் வேளையில், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, கட்சி அலுவலகத்திற்கு திடீரென வருகை தந்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "சிபிஎம் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் பேபி என் நண்பர். அவரை நண்பர் என்ற முறையில் சந்தித்தேன். செய்தியாளர்கள் எதிர்பார்க்கும் எந்த கேள்விக்கும் என்னிடம் இருந்து பதில் வராது. அரசியல் சம்பந்தமாக எந்த கருத்தையும் சிபிஎம் கட்சி அலுவலகத்தில் நான் சொல்ல மாட்டேன்" என்றார்.

