Breaking... திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கீடு
தேமுதிக ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம்தொட்டு அக்கட்சி சார்பில் இதுவரை யாரும் நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லாத நிலையில், தற்போது முதல் முறையாக தேமுதிக உறுப்பினர் மாநிலங்களவை செல்லவுள்ளார்.
முதல்வர் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 3, 2026 at 9:05 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக கூட்டணியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு புதிய வரவாக இணைந்த தேமுதிகவுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தம் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தாது. தேமுதிக சார்பில் சுதீஷ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார்.