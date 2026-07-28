கல்லூரி பேருந்து மோதியதில் மகள் கண்முன்னே தந்தை உயிரிழப்பு
தனியார் கல்லூரி வாகனத்தை அதிவேகமாக ஓட்டி வந்து விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : July 28, 2026 at 6:10 PM IST
திருப்பூர்: தனியார் கல்லூரி பேருந்து மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த தந்தை உடல் நசுங்கி உயிரிழந்துள்ளார். பலத்த காயமடைந்த மகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஓடக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் அசோக் குமார் (வயது 45). இவருடைய மகள் (வயது 20) ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். இன்று (ஜூலை 28) வழக்கம்போல் கல்லூரிக்கு கிளம்பிய மகளை, அசோக் குமார் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் கல்லூரி பேருந்தில் ஏற்றி விடுவதற்காக வீட்டில் இருந்து நடராஜா தியேட்டர் பகுதிக்கு அழைத்து வந்துள்ளார்.
அப்போது, திருப்பூர் ஆண்டிபாளையம் பகுதியில் இருந்து மாணவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு கற்பகம் கல்லூரிக்கு செல்லும் அந்த கல்லூரியின் பேருந்து ஒன்று மிக வேகமாக வந்துள்ளது. அதிவேகமாக வந்த தனியார் கல்லூரி பேருந்து, தெற்கு ரோட்டரி பகுதிக்கு அருகே அசோக் குமாரும், அவரது மகளும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தபோது, அந்த இருசக்கர வாகனத்தில் மோதியுள்ளது.
இதில் சுமார் 20 அடி தூரத்திற்கு அந்த இருசக்கர வாகனத்தை கல்லூரி பேருந்து இழுத்து சென்றுள்ளது. இதில், உடல் நசுங்கி அசோக் குமார் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். படுகாயம் அடைந்த அவரது மகளை அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திருப்பூர் மத்திய காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விசாரணையில், கல்லூரி பேருந்தை அதிவேகமாக ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் ரஞ்சித்தை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
மேலும், தற்காலிக ஓட்டுநரான ரஞ்சித் கல்லூரி பேருந்தை ஆண்டிப்பாளையத்தில் இருந்தே அதிவேகமாக ஓட்டி வந்ததாகவும், பலமுறை அவரிடம் சொல்லியும் வேகத்தை குறைக்கவில்லை எனவும் மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, அசோக் குமாரின் உடலை காவல்துறையினர் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.