நெல்லை அரசு பள்ளியில் மீண்டும் சாதி பிரச்னையா? மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒருவர் படுகாயம்
இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தை அடுத்து அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கும் வகையிலும், உண்மைத்தன்மையை கண்டறியும் பொருட்டும் காவல்துறையினர் அனைத்து கோணங்களிலும் தங்கள் விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : July 27, 2026 at 10:29 PM IST
நெல்லை: அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவரை, சக மாணவர் தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் மூலைக்கரைப்பட்டி அரசுப் பள்ளியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் ஒரு மாணவருக்கும், அதே வகுப்பில் படிக்கும் மற்றொரு மாணவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த சக மாணவர், அங்கு கிடந்த மரக்கட்டையால் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு மாணவரைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில் படுகாயமடைந்த மாணவர் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக நெல்லை பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தாக்குதலில் ஈடுபட்ட இரு மாணவர்களும் வெவ்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், இந்த மோதலுக்கு சாதிய பின்னணி ஏதேனும் உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே பள்ளி மாணவர்களிடையே சாதிய ரீதியிலான மோதல்கள் சில முறை நிகழ்ந்திருப்பதைக் குறிப்பிட்டு, மீண்டும் அத்தகைய சூழல் உருவாகிறதோ? என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது "மாணவர்களுக்குள் வகுப்பறையில் ஏற்பட்ட ஒரு சாதாரண சண்டைதான் இது. இதில் எந்தவிதமான சாதிய பின்னணியும், சாதிய மோதலும் இல்லை" என்று பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கும் வகையிலும், உண்மைத்தன்மையைக் கண்டறியும் பொருட்டும் காவல் துறையினர் அனைத்து கோணங்களிலும் தங்கள் விசாரணையைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனிடையே பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் பெற்றோர் நாங்கள் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் எங்களது மகன் சக மாணவனால் தாக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் கம்பியால் குத்திக் கொண்டே இருந்த அந்த மாணவன், பிறகு ஜாதி பெயரை சொல்லி கம்பால் தாக்கி உள்ளார். இதனால் எங்கள் மகன் பலத்த காயம் அடைந்துள்ளார். காலையிலிருந்து தற்போது வரை காது வழியாக ரத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. தரமான சிகிச்சை எங்கள் மகனுக்கு அளிக்க வேண்டும்" என வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
தாக்குதலுக்கு உள்ளான மாணவனின் உறவினர்கள் கூறுகையில், "மூலக்கரைப்பட்டி பள்ளியில் ஜாதி மோதல் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அங்குள்ள தலைமை ஆசிரியருக்கும் இது தெரியும். எனவே எனது மகன்களை அங்கிருந்து பாளையங்கோட்டையில் உள்ள பள்ளியில் மாற்றி படிக்க வைத்துள்ளேன். அரசும், கல்வி துறையும் உரிய கவனம் செலுத்தி இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும்" என வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவன் தாக்குதலுக்குள்ளான சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.