நிதி நிறுவனம் நடத்தி ரூ.300 கோடி மோசடி என புகார் - ஒருவர் கைது, 5 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு
நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடாக 3000-க்கும் மேற்பட்டோரிடம் ரூ.300 கோடி ரூபாய் வசூலித்ததும், அதில் 50 கோடி ரூபாய் மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்பட்டதும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : September 3, 2026 at 2:54 PM IST
சேலம்: முதலீடு செய்யும் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கி தருவதாகக் கூறி, நிதி நிறுவனம் நடத்தி 300 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில், ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 5 பேர் தலைமறைவாக உள்ளனர்.
சேலம் அழகாபுரம் ரெட்டியூரை சேர்ந்தவர் ராகிணி. இவரது கணவர் விஜயராகவன். இவரின் நண்பர் மதுரையை சேர்ந்த செண்பக பாண்டியன் (45). இவர்கள் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு சேலம், அழகாபுரம் ரெட்டியூரில் ’ப்ராஃபிட் எவர் டிரேடர்ஸ்’ என்ற பெயரில் நிதி நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளனர். இந்த நிறுவனத்தில் ராகிணி, செண்பக பாண்டியன் இயக்குநர்களாகவும், விஜயராகவன் மேலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளனர்.
ஆசை வார்த்தை கூறி மோசடி
அந்த நிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்தால், ஆன்லைன் ஷேர் மார்க்கெட் மூலம் இரட்டிப்பாக கிடைக்கும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலுத்தினால் 8 மாதங்களில் பணம் இரட்டிப்பாகும் என்பது போன்ற அறிவிப்புகளை வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும் இது தொடர்பாக பல்வேறு இடங்களில் கூட்டங்களை நடத்தி, சேலம், தருமபுரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களிடம் பல நூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் பலருக்கும் முதிர்வு தொகை, குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்த பிறகும் வழங்கப்படவில்லை என்றும், மேலும் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு இந்த நிறுவனம் சார்பில் முறையான பதிலும் கொடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதனால் பாதிக்கப்பட்டோர் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, அழகாபுரத்தில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு புகார் தெரிவித்தனர். மேலும், சேலத்தைச் சேர்ந்த பாதிக்கப்பட்ட, தனியார் பெயிண்ட் நிறுவன மேலாளர் முரளி புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில், இந்த நிதி நிறுவனத்தில் 28 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்ததாகவும், அதற்கு இதுவரை எந்த தொகையும் திருப்பித் தரப்படவில்லை எனவும், எனவே பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.
அந்த புகாரின் பேரில், டிஎஸ்பி ரங்கசாமி தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, நிதி நிறுவனத்தின் நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் போலீசார் அங்கு சென்று நேற்று செண்பகப் பாண்டியன் என்பவரை கைது செய்தனர்.
ரூ.300 கோடி மோசடி?
இந்த வழக்கு தொடர்பாக பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கூறுகையில், ”நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடாக 3000-க்கும் மேற்பட்டோரிடம் ரூ.300 கோடி ரூபாய் வசூலித்ததும், அதில் 50 கோடி ரூபாய் மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்பட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது.
செண்பக பாண்டியனை கோயம்புத்தூர் டான்பிட் நீதிமன்றத்தில் (TNPID Court) ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளோம். இந்த மோசடி விவகாரம் வெளியானதால் வழக்கில் தொடர்புடைய ராகிணி, அவரது கணவர் விஜயராகவன், அந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மேலும் 3 பேர், அழகாபுரத்தில் செயல்பட்ட தங்களின் அலுவலகத்தை பூட்டி விட்டு தலைமறைவாகியுள்ளனர். அவர்களை தேடி வருகிறோம்” என்றனர்.
இதனையடுத்து அந்த நிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்து ஏமாற்றம் அடைந்த 50-க்கும் மேற்பட்டோர் சேலம் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீஸ் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு புகார் அளித்தனர். நிதி நிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்தவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”பணத்தை இரட்டிப்பாக தருவோம் என்று கூறி கவர்ச்சியான விளம்பரங்கள் வெளியிட்டு, எங்களிடம் இருந்து பல லட்ச ரூபாயை முதலீடாக பெற்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் கூறியபடி எங்களுக்கு பணம் திரும்ப கிடைக்கவில்லை. அந்த நிறுவனத்தின் மூலம் சேலம் மட்டுமல்லாது பக்கத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 2000-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து ஏமாற்றப்பட்டுள்ளோம். எனவே நாங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தையாவது பெற்று தர வேண்டும்” என்று தெரிவித்தனர்.