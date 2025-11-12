ETV Bharat / state

கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; சிகிச்சையில் இருந்த அக்கியூஸ்ட்டுகளில் ஒருவர் சிறைக்கு மாற்றம்!

மூன்று பேருக்கும் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்த காயங்கள் ஓரளவு சரியான பிறகு போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.

கோவை பீளமேடு காவல் நிலையம்
கோவை பீளமேடு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 11:04 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடிக்கப்பட்ட மூன்று பேரில் ஒருவர் கோவை மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார்.

கோவை பீளமேடு அருகே சர்வதேச விமான நிலையத்தின் பின்புறம், கடந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சுமார் 10.30 மணியளவில் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் தனது ஆண் நண்பருடன் கார் ஒன்றில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். ஆள் நடமாட்டம் இருக்காத அந்த இடத்தில் திடீரென இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூவர், காரில் இருந்தவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் அது கைகலப்பாக மாற, அந்த மூவரும் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தி மற்றும் இரும்பு கம்பியால் காரின் கண்ணாடிகளை அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தினர்.

இதனால் காரில் இருந்த ஆண் நண்பர் கீழே இறங்கிய போது, அவரது தலை மற்றும் கையில் அந்த 3 பேரும் கத்தியால் தாக்கியுள்ளனர். ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் சரிந்ததை அடுத்து, காரில் இருந்த பெண்ணை இழுத்துச் சென்று, அருகிலிருந்த புதர் பகுதியில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்து விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து அங்கிருந்து தப்பிய கல்லூரி மாணவி அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் தஞ்சமடைந்து நடந்த விபரங்களை கூறியுள்ளார்.

இதனை அடுத்து போலீசாருக்கு தகவல் அளித்த பிருந்தாவன் நகர் பகுதி மக்கள் அந்த பெண்ணிற்கு மாற்று உடை கொடுத்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர். பின்னர் அங்கு வந்த போலீசார் அந்த பெண்ணை மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.

பாலியல் வன்கொடுமை குற்றம் நடந்த இடம்
பாலியல் வன்கொடுமை குற்றம் நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை அடுத்து மேல் சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அந்த மாணவி அனுமதிக்கப்பட்டார். அதே சமயம் தலையில் காயம் அடைந்த மாணவியின் ஆண் நண்பரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஏழு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 3 பேரும் துடியலூர் வெள்ளகிணறு பட்டத்தரசி அம்மன் கோயில் அருகே பதுங்கி இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது.

தலைமறைவாக இருந்த மூன்று பேரை போலீசார் பிடிக்கச் சென்ற பொழுது அவர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் சந்திரசேகர் என்ற காவலருக்கு இடது கை மணிக்கட்டில் வெட்டு விழுந்தது. காவலரை வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடும் பொழுது மூன்று பேர் காலிலும் போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நிலையில் அவர்கள் கீழே விழுந்தனர். அவர்களை பிடித்து விசாரித்த போது அவர்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த குணா (எ) தவசி, சதீஷ் (எ) கருப்பசாமி, கார்த்திக் (எ) காளீஸ்வரன் என்பது தெரிய வந்தது.

இதனையடுத்து காலில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்த நிலையில் 3 பேரையும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் போலீசார் சேர்த்தனர். இதே போல அரிவாளால் வெட்டப்பட்டதில் காயமடைந்த காவலர் சந்திரசேகரும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். போலீசாரால் காலில் சுடப்பட்ட மூன்று பேரில் கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன் ஆகியோருக்கு இரண்டு கால்களில் குண்டு பாய்ந்தது, தவசி என்பவருக்கு ஒரு காலில் மட்டும் குண்டு பாய்ந்து இருந்தது. இதனை தொடர்ந்து அவர்களை நவம்பர் 21 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்த நிலையில் மூன்று பேரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிறை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். இதில் தவசிக்கு காயங்கள் ஓரளவு குணமானதை அடுத்து கோவை மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். மூன்று பேருக்கும் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்த காயங்கள் ஓரளவு சரியான பிறகு போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.

