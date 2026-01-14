'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' - தமிழ்நாடு அரசிடம் கருத்து கேட்ட மத்திய அரசு
மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தற்போது இது நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
Published : January 14, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
இந்தியாவில் மக்களவை, சட்டப் பேரவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்கு வழி வகை செய்யும் 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' திட்டத்தை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்பதை செயல்படுத்தினால், தேர்தல் செலவுகளை குறைக்கலாம் என்று மத்திய அரசு கூறியது.
ஆனால், 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதனையடுத்து, முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' குறித்து ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகள் வழங்க 8 பேர் கொண்ட குழுவை மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 2-ந் தேதி அமைத்தது.
இந்த குழுவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மாநிலங்களவை முன்னாள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத், நிதி ஆயோக் முன்னாள் தலைவர் என்.கே.சிங் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றிருந்தனர். இந்த குழுவினர், நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களிடம் கருத்து கேட்டனர். பின்னர், தங்களது அறிக்கையை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கினர்.
மேலும், 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தற்போது இது நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக மாநில அரசுகளின் கருத்துகளை அறிய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அந்த வகையில், 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு, தனது நிலைப்பாட்டை விளக்கி விரைவில் பதில் அனுப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசைப் பொறுத்த வரை 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இது குறித்து ஏற்கனவே கருத்து தெரிவித்திருந்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், கூட்டாட்சிக்கு எதிரான மற்றும் நடைமுறைக்கு மாறான ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சர்வாதிகாரத்துக்கு வழி வகுக்கும். மேலும், நாட்டின் பன்முகத்தன்மை, ஜனநாயகத்தை அழித்துவிடும் என தெரிவித்திருந்தார்.
அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக அதிபர் ஆட்சி முறையை அமல்படுத்தும் உள்நோக்கத்துடன் மத்திய பாஜக அரசு, ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை செயல்படுத்த முயற்சி செய்து வருவதாகவும் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.