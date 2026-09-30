ETV Bharat / state

ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு வழக்குப்பதிவு

கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவத்தில் காவல் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், வழக்குக்கு தொடர்புடையை ஆவணங்கள் எரிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டு சிறுமி ஒருவர் விபரீத முடிவு எடுத்ததாக கூறப்படும் சம்பவத்தில், ஜெம் வீரமணி மீது காவல் துறையினர் மேலும் ஒரு வழக்கை பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாக கூறப்படும் சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன் உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த வழக்கின் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் 4 பெண் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. இந்த சூழலில், வீரமணி மீது ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் போக்சோ வழக்கைத் தொடர்ந்து, மற்றொரு சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் 2-வது போக்சோ வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மேலும் ஒரு சிறுமியின் தாய் வீரமணி மீது புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், ‘கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு தனது மகள் ஜெம் வீரமணியால் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். அதன் காரணமாக அவர் உயிரை மாய்த்து கொண்டார். தற்போது வீரமணி போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருப்பதை அறிந்த பிறகே அச்சமின்றி இப்புகாரை அளிக்க முன்வந்தேன்’ என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து, கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு சிறுமி உயிரை மாய்த்து செய்து கொண்ட சம்பவம் தொடர்பான பழைய வழக்கு குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் நிலையத்தில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது தெரியவந்தது.

இருப்பினும் ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், அந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மற்றும் கோப்புகள் எரிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அந்த வழக்கின் முழுமையான விவரங்களை மீண்டும் திரட்டுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: மயிலாடுதுறை அருகே அரசு பேருந்து நடத்துநர் வெட்டிக்கொலை - உறவினர்கள் சாலை மறியல்

இதனையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட பழைய வழக்கின் கோப்புகள் நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து மீட்கப்பட்டு, அந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிய வருகிறது.

தற்போது, சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணி மீது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, வீபரீத முடிவு எடுக்க தூண்டியதாக 3-வது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஏற்கெனவே, 2 போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது இந்த வழக்குடன் சேர்ந்து, வீரமணியை மீண்டும் கைது செய்து விசாரணைக்கு உட்படுத்தி காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு போக்சோ
GEM VEERAMANI
POCSO
POCSO AGAINST GEM VEERAMANI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.