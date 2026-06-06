மின்வாரிய தலைமை அலுவலகம் ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்ட வழக்கு: மேலும் ஒருவர் கைது
டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கோபிநாத் என்பவர் அளித்த வால்லுமுலத்தின் அடிப்படையில் பெங்களூருவை சேர்ந்த முரளி மனோகர் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 6, 2026 at 12:28 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை, அண்ணாசாலை மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் நீர்மின் பிரிவின் (Hydro) உதவி செயற்பொறியாளராக (AEE) மலர்விழி என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது அலுவலக கணினியில் இருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் காணாமல் போனது தொடர்பாக கடந்த மாதம் புகார் அளித்துள்ளார். இதன்பேரில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டதில், கணினியில் இருந்த ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் முற்றிலும் காணாமல் போயிருப்பதை அவர் உறுதி செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அலுவலகத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் ரகசிய கோப்புகள், தரவுகள் அடங்கிய ஹார்டு டிஸ்க் திருடப்பட்டிருப்பது குறித்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் மலர்விழி புகார் அளித்தார். அப்புகாரின் அடிப்படையில், சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும் இவ்வழக்கு தொடர்பாக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, அதன் முதற்கட்ட விசாரணையில் தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் கணினியில் இருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் கடந்த மே 18ஆம் தேதி அன்று திருடப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த தொடர்பாக மேற்கொண்ட விசாரணையில், இந்த குற்றச் செயலில் கணினிகள் பராமரிப்பு பிரிவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள, தனியார் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக வேலை பார்த்து வரும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கோபிநாத்(31), என்பவர் ஈடுபட்டது கண்டறிப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக போலீஸ் தனிப்படையினர் கடந்த 4ஆம் தேதி இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய கோபிநாத் என்பவரை கைது செய்து, அவர் கொடுத்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் கடை உரிமையாளரான முரளி மனோகர்(32) என்பவரிடமிருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
மேலும் கோபிநாத் வேறு சில நிறுவனங்களில் ஒப்பந்த ஊழியராக வேலை செய்த போது திருடிய கணினி உதரி பாகங்கள் என மொத்தம் 34 ஹார்டு டிஸ்க்குகள், 20 GB RAM பாகங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு, காம்ப்ளக்ஸ் உரிமையாளரான முரளி மனோகர் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டு, இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து, நீதிமன்றதில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
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மேலும் கைப்பற்றப்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் உள்ள தரவுகளை ரெக்கவர் செய்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இக்குற்றச் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையில் கிடைத்த தடயங்களின் அடிப்படையிலும், அறிவியல் பூர்வமான தரவுகளின் அடிப்படையிலும், பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.