ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு சிறுமி பாலியல் புகார்; விசாரணையில் புதிய திருப்பம்
இவ்வழக்கில், 2 வழக்குகளுக்கான விசாரணை நிறைவடைந்துள்ளதால், அந்த வழக்குகளில் இறுதி அறிக்கை வரும் வாரத்தில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக சிறப்பு புலனாய்வு ஆய்வுக்கு குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 8, 2026 at 7:18 AM IST
சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு சிறுமி புகார் அளித்துள்ளார்.
பிரபல எம்.கிரானைட் நிறுவன உரிமையாளர் ஜெம் வீரமணி வீட்டில் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளிக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த வழக்கின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு, பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதுடன், அவர்களை ஜெம் வீரமணியின் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றவர்கள், அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் காலகட்டத்தில் வீட்டிற்கு வந்து சென்றவர்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
9 பேர் கைது
இதுவரை மொத்தம் 8 தனித்தனி வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த 8 வழக்குகளிலும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடன் தொடர்புடைய சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், ஓட்டுநர் லாசர், கணேசன் உள்ளிட்டவர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக, ஜெம் வீரமணி 8 வழக்குகளிலும், சாந்தி 3 வழக்குகளிலும், மகேந்திர சிம்ஹன் 2 வழக்குகளிலும், லாசர் 5 வழக்குகளிலும், கணேசன் 2 வழக்குகளிலும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், சீனிவாசன், சக்திவேல், பாபு, பார்த்திபன் ஆகியோர் தலா ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆகமொத்தம் 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அனைவரும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் பல ஆண்டுகளாக காவலாளியாகப் பணியாற்றி வந்த சீனு என்ற சீனிவாசனையும் எஸ்ஐடி போலீசார் கைது செய்திருந்தனர். ஜெம் வீரமணியின் வீட்டிற்கு சிறுமிகள் வந்து சென்ற விவகாரம் காவலாளி சீனிவாசனுக்குத் தெரிந்திருந்ததாகவும், அது தொடர்பான தகவல்களை அவர் காவல்துறையினரிடம் தெரிவிக்காமல் மறைத்ததாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்ததையடுத்து இரண்டு வழக்குகளில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் ஒரு புகார்
இந்நிலையில், ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த 8 வழக்குகளில் ஒன்றில் சாட்சியாக இருந்த சிறுமி ஒருவர், தானும் ஜெம் வீரமணியால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இதுவரை இந்த வழக்கில் சாட்சியாக இருந்த அந்தச் சிறுமி, தற்போது தானும் பாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருப்பது விசாரணையில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அச்சிறுமி தெரிவித்துள்ள தகவல்கள் மற்றும் அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட விசாரணையை எஸ்ஐடி குழுவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஓட்டுநர் லாசரை போலீசார் ஒருநாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், பாலியல் குற்றச் சம்பவங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வெள்ளை நிற டொயோட்டா கேம்ரி கார் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
இந்த கார் வழக்கில் முக்கிய தடயமாகக் கருதப்படுவதால், அதன் பயன்பாடு மற்றும் சம்பவங்களுடன் அதற்கு உள்ள தொடர்பு குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். ஓட்டுநர் லாசரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் மூலம் கிடைத்த தகவல்களும் வழக்கின் புலன் விசாரணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
நிவாரண நிதி
மேலும், குற்ற எண் 11/2026-ன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.2 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்க போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.2 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இறுதி அறிக்கை தாக்கல்
மேலும், ஜெம் வீரமணி மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மொத்தம் 8 வழக்குகளிலும் எஸ்ஐடி போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்குகளில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள சாட்சியங்கள், வாக்குமூலங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதில் இரண்டு வழக்குகளுக்கான விசாரணை நிறைவடைந்துள்ளதால், அந்த வழக்குகளில் இறுதி அறிக்கை வரும் வாரத்தில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக சிறப்பு புலனாய்வு ஆய்வுக்கு குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். மீதமுள்ள ஆறு வழக்குகளிலும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.