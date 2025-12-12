’உயிரைப் பறித்த வேகம்’ - மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு, 3 மாணவர்கள் கவலைக்கிடம்
திருப்போரூர் அருகே சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்த நிலையில், 3 மாணவர்கள் உடல் நசுங்கிய நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்
செங்கல்பட்டு: திருப்போரூர் அருகே வேகமாக வந்த சொகுசு கார், லாரி மீது மோதியதில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்தார்.
கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ்குமார். இவரது மகன் அபிநந்தன் (22), சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 4 ஆம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் படித்து வருகிறார். இவரும், இவருடன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த செண்பக விநாயகம் (23), அதே கல்லூரியில் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் 4 ஆம் ஆண்டு படிக்கும் கேரளாவைச் சேர்ந்த முகமது அலி (21), நவ்யா (21), வேலூரைச் சேர்ந்த மிஸ்பா பாத்திமா (21) ஆகியோரும், மேலும் 5 மருத்துவ மாணவர்கள் உட்பட 10 பேர் இரண்டு கார்களில் மாமல்லபுரம் சென்றனர்.
அங்கு இரவு விருந்து முடித்துக் கொண்டு, பின்னர் கடற்கரைக்கு சென்று, அங்கிருந்து அதிகாலை 3 மணிக்கு புறப்பட்டு குரோம்பேட்டை நோக்கி இரண்டு கார்களில் சென்றுள்ளனர். அப்போது திருப்போரூர் புறவழிச் சாலையில் இரு கார்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வேகமாக சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் திருப்போரூர் பகுதியில் சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விறகு ஏற்றி வந்த லாரியின் பின் பக்கத்தில் மருத்துவ மாணவர்களின் சொகுசு கார் பலத்த வேகத்துடன் மோதியுள்ளது. இதில் காரில் இருந்தவர்கள் உடல் நசுங்கி கூச்சலிட்டனர்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற திருப்போரூர் போலீசார், பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் காரை வெளியே எடுத்து, காருக்குள் சிக்கி இருந்த 5 பேரையும் மீட்டனர். இந்த விபத்தில் காருக்குள் இருந்த மருத்துவ மாணவி மிஸ்பா பாத்திமா (21) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மற்ற மாணவர்கள் பலத்த காயமடைந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். பின்னர் அங்கிருந்து சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
காரில் இருந்த 4 பேரில், 3 மாணவர்களின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்நிலையில் சாலையோரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விறகு ஏற்றி வந்த லாரி கடலூர் மாவட்டம் பின்னலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் என்பருக்கு சொந்தமானது என தெரிய வந்துள்ளது. இந்த லாரி கடலூர் பகுதியில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் காளஹஸ்திக்கு விறகு ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளது.
அப்போது திருப்போரூர் புறவழிச்சாலையில் ஓய்வு எடுப்பதற்காக நிறுத்தி இருந்த போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. லாரியை ஓட்டி வந்த கடலூரைச் சேர்ந்த ஓட்டுனர் சுபாஷ் (40) என்பவரை திருப்போரூர் போலீசார் கைது செய்து, வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.