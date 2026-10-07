நீலகிரியில் கனமழையால் கார் மீது ராட்சத பாறை விழுந்து ஒருவர் உயிரிழப்பு
மழை தொடர்பாக அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் மேற்கொண்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என நீலகிரி ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 4:30 PM IST
நீலகிரி: பர்லியார் அருகே ஓடும் கார் மீது ராட்சத பாறை விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், 3 பேர் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.
குன்னூர், ஊட்டி, கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதில் பல இடங்களில் மண் சரிவு மரங்கள் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் பர்லியார் சோதனைச்சாவடி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த கார் மீது ராட்சத பாறை ஒன்று விழுந்தது. இந்த விபத்தில் காரில் இருந்த 4 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். உடனடியாக அவர்களை மீட்ட அங்கிருந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில், அந்த காரில் இருந்த குன்னூர் ஜெகதலா பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை அதிகாரி கிருஷ்ணமூர்த்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மற்ற 3 பேர் தொடர்ந்து சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை
இச்சம்பவம் குறித்து மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில், குன்னூர் மலைப்பாதையில் மலைச்சரிவு மற்றும் மரங்களுக்கு கீழ் வாகனங்களை நிறுத்தி சுற்றுலாப் பயணிகள் புகைப்படம் எடுப்பது, வீடியோ பதிவு செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என காவல் துறையினர் சுற்றுலா பயணிகளை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
முன்னதாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் மழை காரணமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து, மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். உதகை உள்ளிட்ட பகுதியில் கடந்த இரு தினங்களாக மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக ஊட்டி ரயில்வே பாலம் (சிட்டி பேலஸ் அருகில்) மற்றும் ஷேரிங் கிராஸ் கமர்சியல் ரோடு போன்ற பகுதிகளில் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கியது.
ஆய்வுப் பணியின் போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு, “நீலகிரி மாவட்டத்தில் மழை தொடர்பாக, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை, நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நீர்வளத்துறை மற்றும் தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆகிய துறைகள் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள்ளன.
அதன்படி நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் அதிக அளவில் கனமழை பெய்துள்ளது. இந்த கனமழை காரணமாக குறிப்பாக, ரயில்வே ஜங்ஷன், மினிகார்டன், பிங்கர்போஸ்ட், சேரிங்கிராஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கி இருந்த மழை நீர் விரைவாக வெளியேற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு, சாலைகள் அனைத்தும் சீராக உள்ளன. உதகை ரயில்வே பாலம் அருகில் மட்டும் மழைநீர் தேங்கியது.
மேலும், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில், மீட்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகள் உடனுக்குடன் மேற்கொள்வதற்காக, உதகை நகராட்சியின் சார்பில், இரண்டு ஜேசிபி இயந்திரங்கள், சிறிய வகை மண் அள்ளும் இயந்திரம், ஒரு எண்ணிக்கையிலான தண்ணீர் மற்றும் கழிவுகளை உறிஞ்சும் இயந்திரம், குழாய்களில் உள்ள அடைப்புகளை அதிக அழுத்த நீர்கொண்டு நீக்கும் இயந்திரம் உள்ளிட்டவை அனைத்து உபகரணங்கள் மற்றும் போதுமான பணியாளர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
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மழை தொடர்பாக அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் மேற்கொண்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்” என மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்தார்.