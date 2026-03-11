மத்திய அரசை கண்டித்து காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம்; மயக்கமடைந்து சாலையிலேயே உயிரைவிட்ட தொண்டர்
Published : March 11, 2026 at 8:35 PM IST
சென்னை: வடசென்னையில் பாஜக அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியபோது, தொண்டர் ஒருவர் மயங்கிவிழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்தும், விலை உயர்வை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும், வடசென்னை கிழக்கு மாவட்டம் மகளிர் காங்கிரஸ் சார்பில் வண்ணாரப்பேட்டை தபால் நிலையம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவி ஹசீனா சையத் தலைமை வகித்தார். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆர்கே நகர், ராயபுரம், திருவெற்றியூர் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விறகு அடுப்பு வைத்து, கேஸ் சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்து மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும், கேஸ் விலை உயர்வை கண்டிக்கும் கண்டன முழக்கங்களையும் எழுப்பி காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திடீரென கேஸ் சிலிண்டரை பாடை கட்டி தலை மீது தூக்கி கொண்டு தண்டையார்பேட்டை வள்ளலார் சாலையில் மறியல் செய்தனர். இதனால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து தண்டையார்பேட்டை போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை தடுத்து கலைந்து போக வைத்தனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவி ஹசீனா சையத் கூறும்போது, “சாதாரண மக்கள் பெரும் துயரத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 25 நாட்களுக்குப் பிறகு வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை 60 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு, இப்போது 928 ரூபாய் 50 பைசாவாக இருக்கிறது.
விலைவாசி உயர்வு மட்டுமல்லாமல், கிட்டத்தட்ட 25 நாட்கள் காத்திருப்புக்குப் பிறகுதான் அந்த சிலிண்டரே கிடைக்கிறது. அதேபோல, வணிக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் என்று வியாபாரத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சிலிண்டர் விலை 114 ரூபாய் 50 பைசா உயர்ந்து, 2043 ரூபாயாக இருக்கிறது. வரலாற்றில் எப்போதுமே வணிக சிலிண்டர் 2000 ரூபாயைத் தாண்டியதை நாம் பார்த்ததே இல்லை.
இது மக்கள் மீது நடத்தப்படும் நேரடித் தாக்குதல். இவர்களுடைய தவறான வழிகாட்டுதலினால், தவறான புரிதலினால் மக்கள் பெரும் துயரத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய குடும்பப் பெண்கள், சிறு மற்றும் நடுத்தர மக்கள், சிறு குறு தொழில் செய்யும் மக்கள், டீ கடை, மீன் கடை, பஜ்ஜி கடை நடத்துபவர்கள் என அனைவருமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்,” என்று தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் 14-ஆவது வார்டு தலைவர் பாலகொண்டையா என்பவர் திடீரென்று மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தண்டையார்பேட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வடசென்னை பகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற நபர் மயங்கி விழுந்து இறந்த சம்பவம் வடசென்னையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.