மதுரை அருகே வீட்டில் வைத்திருந்த பட்டாசுகள் திடீரென வெடித்து விபத்து: ஒருவர் உயிரிழப்பு; 2 பேர் படுகாயம்
மேலூர் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் சிவகுமார் தலைமையிலான கொட்டாம்பட்டி போலீசார், சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 5, 2026 at 3:28 PM IST
மதுரை: மேலூர் அருகே தீபாவளி பண்டிகைக்காக வீட்டில் வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் எதிர்பாராத விதமாக வெடித்துச் சிதறியதில், ஒரு மாணவர் உயிரிழந்த நிலையில், இருவர் படுகாயமடைந்தனர். இந்த வெடி விபத்தில் வீட்டின் மேல்தளம் இடிந்து பலத்த சேதமடைந்தது.
மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே உள்ள கருங்காலக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் யோகவாணி (42). இவரது மகன் லோகேஷ் (20) ஒத்தக்கடை அருகேயுள்ள தனியார் கல்லூரியில் கேட்டரிங் படித்து வருகிறார். இவர் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடுவதற்காக தனது நண்பர்களுடன் சிவகாசிக்குச் சென்று பட்டாசுகள் வாங்கி வந்து வீட்டின் மாடிப் பகுதியில் வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று வீட்டின் மாடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் திடீரென வெடித்துச் சிதறின. இதில் வீட்டிலிருந்த யோகவாணி (42), அவரது மகன் லோகேஷ் (20), லோகேஷின் நண்பரும் அதே கல்லூரியில் கேட்டரிங் படித்து வந்த மாணவருமான மனோஜ் (20) ஆகிய மூவரும் படுகாயமடைந்தனர். வெடி விபத்தின் அதிர்வில் வீட்டின் மேல்தளம் இடிந்து விழுந்ததுடன், அங்கிருந்த பொருட்களும் சிதறி பலத்த சேதமடைந்தன.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த கொட்டாம்பட்டி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த மூவரையும் மீட்டனர். பின்னர் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்ற நிலையில், அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த மனோஜ் சிகிச்சை பலனின்றி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார்.
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இதற்கிடையே, மேலூர் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் சிவகுமார் தலைமையிலான கொட்டாம்பட்டி போலீசார், சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலூர் வட்டாட்சியர் வசந்தும் மருத்துவமனைக்குச் சென்று காயமடைந்தவர்களைச் சந்தித்து விபத்து குறித்து கேட்டறிந்தார்.
தீபாவளி பண்டிகைக்காக வீட்டில் வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் வெடித்துச் சிதறியதில் 2 பேர் படுகாயமடைந்ததுடன், ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் கருங்காலக்குடி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.