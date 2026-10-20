இல்லாத நபரின் பெயரில் மாதம் 20 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் - மோசடி நபர் கைது
கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் இருந்து ரூ.40,000 ரொக்கப் பணம், 2 வங்கி பாஸ் புத்தகங்கள், ஒரு செல்ஃபோன் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
Published : October 20, 2026 at 7:44 PM IST
சென்னை: இல்லாத நபரின் பெயரில் 5 மாதங்களாக சம்பளத்தை பெற்று மோசடி செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார். தலைமறைவான மற்றொரு நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் நிறுவனம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியுடன் ஒப்பந்தம் செய்து தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் சார்பில் மண்டலம் 10, வார்டு 128, சாலிகிராமம் பகுதியில் கார்த்திக்கேயன் என்பவர் மேற்பார்வையாளராகப் பணியாற்றி வந்தார். இவரது மேற்பார்வையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8-ஆம் தேதி முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி வரை மஹாலட்சுமி என்ற பெண் தூய்மைப் பணியாளராக வேலை செய்ததாகப் பதிவுகள் பராமரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.19,800 சம்பளம் வழங்கப்பட்டதாகக் கணக்குக் காட்டப்பட்டு, 5 மாதத்திற்கான சம்பளத் தொகையான ரூ.98,930 மஹாலட்சுமியின் மகன் பாண்டியன் என்பவரது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் மஹாலட்சுமி ஒரு நாள் கூட பணிக்கு வரவில்லை என்பதும், பாண்டியன் அதே நிறுவனத்தில் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வந்ததும் அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாக அதிகாரிக்கு தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, நிறுவனத்தில் மோசடி செய்ததாகக் கூறி மேற்பார்வையாளர் கார்த்திக்கேயன் மற்றும் பணியாளர் பாண்டியன் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, நிறுவனத்தின் நிர்வாக அதிகாரி சென்னை புனித தோமையர் மலை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
நிறுவனத்தின் வருகைப் பதிவேடு, சம்பளக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளை ஆகியவற்றை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். இந்த விசாரணையில், கார்த்திக்கேயனும் பாண்டியனும் இணைந்து நிறுவனத்தில் மோசடி செய்ததும், இதற்காக கார்த்திக்கேயன் மாதந்தோறும் பாண்டியனிடம் இருந்து கமிஷன் தொகை பெற்றதும் தெரியவந்தது.
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இதையடுத்து இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அரும்பாக்கம் அன்னை சத்யா நகரைச் சேர்ந்த பாண்டியன் (29) என்பவரை போலீசார் கடந்த 17-ம் தேதி கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து ரூ.40,000 ரொக்கப் பணம், 2 வங்கிப் பாஸ் புத்தகங்கள், ஒரு செல்ஃபோன் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்ட பாண்டியன் விசாரணைக்குப் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மேற்பார்வையாளர் கார்த்திக்கேயனை பிடிக்க போலீஸார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.