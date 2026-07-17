நெல்லையில் பூட்டிய வீட்டுக்குள் பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் திடீர் திருப்பம்; பைனான்சியர் கைது
மரிய ஜெயாவின் 9 பவுன் தங்க நகைகள், வெள்ளி கொலுசுகள், வெள்ளி கொடி உள்ளிட்டவை கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஃபைனான்சியரிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 17, 2026 at 5:00 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் பூட்டிய வீட்டுக்குள் அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக பைனான்சியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நெல்லை டவுன் கல்லணை மாநகராட்சி பள்ளி எதிரே உள்ள வீட்டில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாக அப்பகுதி மக்கள் டவுன் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், பூட்டியிருந்த வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, 40 வயது மதிக்கதக்க பெண் ஒருவர் அழுகிய நிலையில் சடலமாக கிடந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து உடலை மீட்ட போலீசார், அதனை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், உயிரிழந்தவர் முக்கூடலைச் சேர்ந்த ஆபேல்ராஜாவின் மனைவி மரிய ஜெயா (41) என்பது தெரியவந்தது. அவர் உயிரிழக்க காரணம் என்ன என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், மார்க்கெட்டிங் வேலை செய்து வந்த மரிய ஜெயா, ஆலங்குளத்தில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்த நிலையில், சுமார் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நெல்லை டவுனில் ஒரு வீட்டை முன்பணம் கொடுத்து வாடகைக்கு எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
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மேலும், மரிய ஜெயா காணாமல் போனதாக ஏற்கெனவே முக்கூடல் காவல் நிலையத்தில் கணவர் ஆபேல்ராஜா சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இதற்கிடையே தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் நடத்திய ஆய்வில், மரிய ஜெயாவின் தலையில் காயம் ஏற்பட்டதற்கான அடையாளங்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அவர் அணிந்திருந்த நகைகள் மற்றும் பயன்படுத்திய செல்ஃபோன் மாயமானதாக உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து நகைக்காக அவர் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என போலீசார் விசாரணையை தொடங்கிய நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக தச்சநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார் என்ற பைனான்சியரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும், வாடகைக்கு வீடு எடுப்பதில் சுரேஷ்குமாருக்கும், மரிய ஜெயாவிற்கும் பிரச்சனை இருந்துள்ளதாகவும், அதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் அவரிடம் இருந்து மரியஜெயாவின் 9 பவுன் தங்க நகைகள், வெள்ளி கொலுசுகள் மற்றும் வெள்ளி கொடி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நகைக்காக மரிய ஜெயாவை சுரேஷ்குமார் அடித்து கொலை செய்துள்ளது போலீசாரின் விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பூட்டிய வீட்டுக்குள் அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக பைனான்சியர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.