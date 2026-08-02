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1500 போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்கில் சிக்கிய நபர் மேலும் இரண்டு வழக்குகளில் கைது

கைதான சரத் சுப்பிரமணியன் மீது தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் பிற கடுமையான சட்டங்களின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை காவல்துறை பரிந்துரை செய்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 11:00 PM IST

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சென்னை: 1,500-க்கும் மேற்பட்ட போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் தொடர்புடையவர் மேலும் 2 வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சரத் சுப்பிரமணியன் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாட்டின் பல்வேறு விமான நிலையங்கள், விமானங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு தொடர்ந்து போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இவர், நாடு முழுவதும் 1500-க்கும் மேற்பட்ட போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பியதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தற்போது தமிழ்நாடு தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் மேலும் 2 வழக்குகளில் முறைப்படி இவரை கைது செய்துள்ளனர்.

சரத் சுப்பிரமணியன், கைதானவர்
சரத் சுப்பிரமணியன், கைதானவர் (Etv Bharat Tamil Nadu)

இந்த வழக்கில் அவர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு தீவிரவாத தடுப்பு படை போலீசார் 7 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். போலீஸ் காவல் விசாரணை முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து சரத் சுப்பிரமணியன் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

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மேலும், தமிழ்நாடு தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவில் மட்டும் அவர் மீது 20 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதும், தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் சேர்த்து 100-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதை தவிர்த்து தற்போது மேலும் இரண்டு வழக்குகளில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அதுகுறித்து முழுமையான தகவலை தமிழ்நாடு தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வெளியிடவில்லை.

சரத் சுப்பிரமணியனிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவரது மிரட்டல்களால் 109 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டும்; நேரம் மாற்றப்பட்டும்; பல கோடி ரூபாய் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

போலி மின்னஞ்சல்களை அனுப்ப பயன்படுத்திய செல்போனை அமெரிக்காவிலேயே தூக்கி எறிந்துவிட்டு, அவர் பின்னர் சென்னைக்கு வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

பல்வேறு மாநில போலீசாரும், சரத் சுப்பிரமணியன் குறித்த தகவல்களை கேட்டு பெற்றுள்ளனர். அந்தந்த மாநிலங்களில் பதிவாகியுள்ள போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்கிலும், அவர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்படலாம் எனவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

பல்வேறு அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளை எழுதியும் வேலை கிடைக்காத விரக்தியாலும், அரசை பழிவாங்கும் நோக்கத்திலும் மிரட்டல் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பியதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

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குறிப்பாக, ஹரியானா, டெல்லி, மும்பை, ராஜஸ்தானில் காவல் துறையினர், சரத் சுப்பிரமணியன் தொடர்பான விவரங்களை, சென்னை போலீசாரிடம் கேட்டுப் பெற்றுள்ளனர். அந்தந்த மாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளிலும், அவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அவர் மீது தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் பிற கடுமையான சட்டங்களின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை காவல்துறை பரிந்துரை செய்துள்ளதுடன் மீதமுள்ள வழக்குகளிலும் கைது நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.

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வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்கு
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