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ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஏடிஎம் கொள்ளை; தப்பிச் சென்ற கொள்ளையன் ஜெய்ப்பூரில் கைது

கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் மீது ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது போலீசாரின் விசாரணையில் தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ஏடிஎம்
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ஏடிஎம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 7:46 PM IST

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சென்னை: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே ஏடிஎம் இயந்திரத்தை வெல்டிங் கருவி மூலம் உடைத்து ரூ.9 லட்சம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் முக்கிய நபரை தாம்பரம் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரகத்துக்கு உட்பட்ட, ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள சோமங்கலம் பகுதியில் தனியார் வங்கிக்கு சொந்தமான ஏடிஎம் மையம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கடந்த வாரம் அதிகாலை நேரத்தில் முகமூடி அணிந்து வந்த கொள்ளையர்கள், ஏடிஎம் இயந்திரத்தை வெல்டிங் கருவி மூலம் உடைத்து, அதிலிருந்த சுமார் ரூ. 9 லட்சம் பணத்தை கொள்ளையடித்தனர்.

இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பான எச்சரிக்கை மும்பையில் உள்ள வங்கியின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் ஒலித்த நிலையில், உடனடியாக வங்கி அதிகாரிகள் சோமங்கலம் காவல்நிலைய போலீசுக்கு தகவல் அளித்திருக்கின்றனர். ஆனால், போலீஸ் சம்பவ இடத்திற்கு வருவதற்குள் கொள்ளை கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து ஏடிஎம் கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த தாம்பரம் போலீசார், கொள்ளையர்களை பிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைத்து தேடி வந்தனர். அத்துடன், பிற மாநில போலீசாருக்கும் கொள்ளையர்கள் குறித்த தகவல்களை வழங்கி, அவர்கள் தொடர்பாக எந்தத் தகவல் கிடைத்தாலும் தெரிவிக்குமாறு தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்
கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில் ஏடிஎம் கொள்ளைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வாகனம் கடந்த ஆகஸ்ட் 25 ஆம் தேதி அன்று தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரா மாநில எல்லையில் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. ஆனால், வாகனத்தில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்த நிலையில், ஒருவர் மட்டும் பிடிபட மற்றவர்கள் அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனர்.

அத்துடன், கைது செய்யப்பட்ட அந்த நபர், உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பவன் குமார் (28) என்பதும், அவர் மீது ஏற்கனவே ஜெய்ப்பூர் வைஷாலி நகர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு ஒன்று நிலுவையில் இருப்பதும் தெரிய வந்தது. ஆகையால், அந்த நபர் ஜெய்ப்பூர் போலீசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

ஆகையால், ஜெய்ப்பூர் விரைந்த தாம்பரம் தனிப்படை போலீசார், ஏடிஎம் கொள்ளை தொடர்பாக பவன்குமாரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது கொள்ளை சம்பவத்தின்போது பவன்குமாருடன் மேலும் நான்கு பேர் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

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ஆகையால் அவர்களையும் தேடும் பணியில் தமிழக போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதவிர ஜெய்ப்பூர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பவன்குமாரை ஏடிஎம் கொள்ளை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அழைத்து வந்து விசாரணை செய்வதற்காக, நீதிமன்றம் மூலம் ட்ரான்சிட் வாரண்ட் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் தாம்பரம் தனிப்படை போலீஸ் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

ஏடிஎம் கொள்ளை வழக்கு
ARRESTED
SRIPERAMBUDUR ATM ROBBERY
POLICE
ATM ROBBERY

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