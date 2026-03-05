ETV Bharat / state

பழனி அருகே மாற்றுத்திறனாளியிடம் திருமண மோசடி: நகை, பணத்துடன் தப்பிய பெண்கள்

திருமண மோசடியில் ஈடுபட்டதோடு மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை பழி சுமத்தி அந்த கும்பல் மிரட்டியுள்ளது.

திண்டுக்கல்: மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரிடம் திருமண மோசடியில் ஈடுபட்டு தலைமறைவான கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியை அடுத்த கோதைமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன் (29). மாற்றுதிறனாளியான இவருக்கு, திருமணம் செய்து வைப்பதாக மஞ்சநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த ஜோசப் (55) மதுரையை சேர்ந்த கிருஷ்ணவேணி (45), சித்ரா (49) ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதன்படி, விருதுநகரை சேர்ந்த ராமலட்சுமி (28) என்ற பெண்ணை, பாலகிருஷ்ணனுக்கு அவர்கள் காண்பித்துள்ளனர். அந்த பெண்ணும் பாலகிருஷ்ணனை திருமணம் செய்துகொள்ள சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பாலகிருஷ்ணனுக்கு ராமலட்சுமியை பிடித்துப்போக திருமணத்திற்கு அவர் மகிழ்ச்சியுடன் தயாராகி உள்ளார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, சில தினங்களுக்கு முன்பு திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் வைத்து பாலகிருஷ்ணனுக்கு திருமணம் நடந்துள்ளது. இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தற்காக, அந்த கும்பல், பாலகிருஷ்ணனிடம் இருந்து ரூ.2 லட்சம் பெற்றதாக தெரிகிறது. மேலும், ராமலட்சுமிக்கு 2 சவரன் தங்க நகையும் பாலகிருஷ்ணன் போட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், திருமணம் முடிந்த சில நாட்களிலேயே ராமலட்சுமி திடீரென மாயமானார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பாலகிருஷ்ணன் இது குறித்து ஜோசப், கிருஷ்ணவேணி, சித்ரா ஆகியோரிடம் கேட்டுள்ளார். அப்போது அவர்கள், பாலகிருஷ்ணன் மீது பாலியல் வன்கொடுமை பழியை சுமத்தி உள்ளனர். இதனால் மேலும் அதிர்ச்சி அடைந்த பாலகிருஷ்ணன், சம்பவம் குறித்து பழனி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதன்பேரில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், மாற்றுத்திறனாளியான பாலகிருஷ்ணனை ஜோசப், கிருஷ்ணவேணி, சித்ரா, ராமலட்சுமி ஆகியோர் சேர்ந்து திருமண மோசடி செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மோசடியில் ஈடுபட்ட ராமலட்சுமி தலைமறைவான நிலையில், ஜோசப்பை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், தலைமறைவான கிருஷ்ணவேணி, சித்ரா மற்றும் ராமலட்சுமியை தேடி வருகின்றனர்.

பழனி அருகே மாற்றுத்திறனாளி இளைஞருக்கு திருமணம் செய்து வைத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட கும்பலில் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த மோசடியில் இன்னும் யார் யாரெல்லாம் உள்ளனர் என்ற விவரங்களை சேகரித்து வரும் போலீசார், அந்த கும்பல் இதுபோன்ற மோசடிகளில் இதற்கு முன்னர் ஈடுபட்டுள்ளனரா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

