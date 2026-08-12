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ஓணம் பண்டிகை: சேலம் வழியாக சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

சேலத்தில் இருந்து 5 நிமிடங்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் (கோயம்புத்தூர்) வழியாக கோட்டயத்தைச் சென்றடையும்.

சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு (X/@GMSRailway)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 3:33 PM IST

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சேலம்: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் இடையே அடுத்த மாதம் வரை சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி கேரளம் மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகை வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், இந்திய ரயில்வே சார்பில் நாடு முழுவதும் உள்ள கேரளம் மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று பண்டிகையைக் கொண்டாட ஏதுவாக 100-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அந்த வகையில், சேலம் வழியாக கேரளம் மாநிலத்திற்கு செல்லும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது ஹுப்ளி - கோட்டயம் - ஹுப்ளி இடையேயும், சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் - சென்னை சென்ட்ரல் இடையேயும் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சிறப்பு ரயில்கள், கேரளம், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களை இணைக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இன்று (ஆக.12) மாலை 06:30 மணிக்கு ஹுப்ளி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் ஹுப்ளி - கோட்டயம் சிறப்பு ரயில், பெங்களூரு, கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காருபேட்டை வழியாக நாளை (ஆக.13) காலை 07:40 மணிக்கு சேலம் வந்தடைகிறது. பின்னர் 5 நிமிடங்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு காலை 07:45 மணிக்கு மீண்டும் புறப்படும் சிறப்பு ரயில், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் (கோயம்புத்தூர்) வழியாக மாலை 04:40 மணிக்கு கோட்டயத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமார்க்கத்தில், நாளை இரவு 10:30 மணிக்கு கோட்டயம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் கோட்டயம் - ஹுப்ளி சிறப்பு ரயில், போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், பங்காருபேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம், பெங்களூரு வழியாக இரவு 08:30 மணிக்கு ஹுப்ளியைச் சென்றடையும்.

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அதேபோல், இன்று (ஆக.12) முதல் செப்.02-ஆம் தேதி வரை சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கொல்லத்திற்கும், மறுமார்க்கத்தில், நாளை (ஆக.13) முதல் செப்.03-ஆம் தேதி வரை கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (06119/06120) இயக்கப்படுகின்றன. இந்த சிறப்பு ரயில்கள், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக இயக்கப்படுகின்றன என சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தையோ (அல்லது) சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தையோ அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ஓணம் பண்டிகை
SOUTHERN RAILWAY
ONAM SPECIAL TRAIN
CENTRAL KOLLAM VIA SALEM TRAIN
CHENNAI CENTRAL KOLLAM ROUTE

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