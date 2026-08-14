ஓணம் பண்டிகை| சார்லப்பள்ளி, பெங்களூருவில் இருந்து கேரளத்திற்கு சிறப்பு ரயில்கள்
ஆகஸ்ட் 20-ல் பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட்டில் இருந்து கண்ணூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
Published : August 14, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: ஓணம் பண்டிகையையொட்டி சார்லப்பள்ளி, பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் இருந்து கேரளத்திற்கு கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சார்லப்பள்ளி- கோட்டயம்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில்கள்
ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் சார்லப்பள்ளி- கோட்டயம்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில்களை (07197/07198) தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வரும் ஆகஸ்ட் 16, 23, 30 ஆகிய தேதிகளில் சார்லப்பள்ளியில் இருந்து கோட்டயத்திற்கும், மறுமார்க்கத்தில், ஆகஸ்ட் 17, 24, 31 ஆகிய தேதிகளில் கோட்டயத்தில் இருந்து சார்லப்பள்ளிக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
🚆Special Trains between Charlapalli & Kottayam!— Southern Railway (@GMSRailway) August 14, 2026
Trains 07197/07198 to run on select Sundays/Mondays in August 2026 to clear extra rush.
Advance Reservation will open at 14.15 hrs on 14.08.2026 (Today) from Southern Railway End.#SouthernRailway #IndianRailways #Charlapalli… pic.twitter.com/EUySigBJ2J
ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் காலை 7.15 மணிக்கு சார்லப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் (திங்கட்கிழமை) நண்பகல் 12.25 மணிக்கு கோட்டயம் சென்றடையும். திங்கட்கிழமைதோறும் மாலை 4.45 மணிக்கு கோட்டயம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மூன்றாவது நாள் அதிகாலை 12.30 மணிக்கு சார்லப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள் நல்கொண்டா, குண்டூர், தெனாலி, நெல்லூர், ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (ஆக.14) மதியம் 2.15 மணிக்கு தொடங்கியுள்ளது.
பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட்- கண்ணூர்- பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட் சிறப்பு ரயில்கள்
பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட்- கண்ணூர்- பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட் இடையே சிறப்பு ரயில்களை (06567/06568) தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வரும் ஆகஸ்ட் 20-ம் தேதி இரவு 10.30 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட்டில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் நண்பகல் 12.50 மணிக்கு கண்ணூரைச் சென்றடையும்.
🚆Special Trains between Charlapalli & Kottayam!— Southern Railway (@GMSRailway) August 14, 2026
Trains 07197/07198 to run on select Sundays/Mondays in August 2026 to clear extra rush.
Advance Reservation will open at 14.15 hrs on 14.08.2026 (Today) from Southern Railway End.#SouthernRailway #IndianRailways #Charlapalli… pic.twitter.com/EUySigBJ2J
மறுமார்க்கத்தில், வரும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி மாலை 4.10 மணிக்கு கண்ணூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 6.00 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட்டைச் சென்றடையும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்கள், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (ஆக.14) காலை 8.00 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.