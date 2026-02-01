ETV Bharat / state

திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை இனி 'வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை': தைப்பூச நன்னாளில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி, ' வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா' என்று பதிவிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

வடலூர் தைப்பூசம்
வடலூர் தைப்பூசம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 8:30 PM IST

கடலூர்: வள்ளலார் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலைக்கு 'வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை' எனப் பெயர் சூட்டி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

வடலூரில் தர்மநெறி தழைக்கச் செய்த அருட்பிரகாச வள்ளலார் நிறுவிய சத்திய ஞானசபையில், 155வது தைப்பூச ஜோதி தரிசனப் பெருவிழா இன்று மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது. தைப்பூச விழாவின் முன்னோட்டமாக, நேற்று (ஜனவரி 31) சனிக்கிழமை வள்ளலார் பிறந்த மருதூர், தண்ணீரால் விளக்கு எரித்த கருங்குழி, வள்ளலார் சித்தி பெற்ற மேட்டுக்குப்பம் மற்றும் தருமச்சாலை ஆகிய இடங்களில் சன்மார்க்கக் கொடி ஏற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, பார்வதிபுரம் கிராம மக்கள் சார்பில் ஞானசபையில் கொடி ஏற்றப்பட்டது.

அதன்பின் இரவு தருமச்சாலை மேடையில் திருவருட்பா இன்னிசை மற்றும் சன்மார்க்க சொற்பொழிவுகள் என வடலூர் நகரமே ஆன்மீகக் கடலில் மூழ்கியது. தைப்பூசத் திருவிழாவின் உச்ச நிகழ்ச்சியான ஜோதி தரிசனம் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 6 மணிக்குத் தொடங்கியது. 7 திரைகளை நீக்கி மகா ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்ட போது, கூடியிருந்த லட்சக்கணக்கான சன்மார்க்க அன்பர்கள் ஜோதி வடிவான இறைவனை வணங்கினர்.

இன்று காலை 6 மணி, 10 மணி, பகல் 1 மணி, இரவு 7 மணி, 10 மணி மற்றும் நாளை (பிப்.2) காலை 5:30 மணி என மொத்தம் 6 காலங்கள் இந்த ஜோதி தரிசனம் நடைபெறுகிறது. வடலூர் தைப்பூச திருவிழாவிற்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், உலகெங்கிலும் இருந்தும் வந்துள்ள பக்தர்கள், கடும் பனியையும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் விடிய விடியக் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இவர்களுக்காகச் சிறப்புப் பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தைப்பூச விழாவைத் தொடர்ந்து, வரும் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) பகல் 12 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மேட்டுக்குப்பத்தில் வள்ளலார் சித்தி பெற்ற 'திருஅறை தரிசனம்' நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக, வடலூர் ஞானசபையில் இருந்து வள்ளலார் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அடங்கிய பெட்டியை (பேழை) பூக்களால் அலங்கரித்து, மேளதாளங்கள் முழங்க மேட்டுக்குப்பம் கொண்டு செல்லும் ஊர்வலம் நடைபெறும்.

இதையும் படிங்க: வடபழனி முருகன் கோயிலில் தைப்பூசம் வழிபாடு

தைப்பூச திருவிழாவில் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடக்காமல் இருக்க, மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு தலைமையில் 2000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் வள்ளலார் நிறுவிய தருமச்சாலையில் பல்லாயிரக்கணக்கானோருக்குப் பசிப்பிணி போக்கும் வகையில் அன்னதானம் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று வள்ளலார் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையை பெயர் மாற்றி வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை என அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “வள்ளலார் பிறந்தநாள் தனிப்பெரும் கருணை நாள், ஓராண்டு தொடர்கொண்டாட்டமாக வள்ளலார் முப்பெரும் விழா, வள்ளலார் வாழ்ந்த மருதூர் இல்லம் புனரமைப்பு என வள்ளலாரின் புகழைப் போற்றுவதன் தொடர்ச்சியாக, அயல்நாட்டினரிடமும் வள்ளலாரின் உயரிய கருத்துகளைக் கொண்டு சேர்த்திட வேண்டும்.

அந்த வகையில் வரும் பிப்ரவரி 15-ஆம் நாள் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் ஏகாம்பரநாதர் பள்ளி வளாகத்தில் அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு 2026 நடத்தப்படும். மேலும், வள்ளலார் நெறியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலைக்கு வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை எனப் பெயர் சூட்டப்படும் என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

இன்று தைப்பூச விழா கொண்டாடப்படும் நிலையில், பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! புனிதமான தைப்பூசத் திருநாளில் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள். முருகப்பெருமானின் அருள் எப்போதும் நமக்குக் கிடைக்கட்டும். நல்ல ஆரோக்கியம், வெற்றி மற்றும் வளத்துடன் அனைவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும்" என கூறியுள்ளார்.

