1041 கலைஞர்கள் பங்கேற்ற பிரமாண்ட பரதநாட்டியம் - ராஜராஜ சோழன் சதய விழாவில் கோலாகலம்
இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் ராஜராஜ சோழன் சதய விழாவில், மேடை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்கம், நாத சங்கமம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : October 22, 2026 at 1:32 PM IST
தஞ்சாவூர்: ராஜராஜ சோழன் சதய விழாவை முன்னிட்டு 1041 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் பங்கேற்ற பிரமாண்ட பரதநாட்டிய கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் கி.பி 985-ல் சோழப் பெருமன்னனாக அரியணையில் அமர்ந்து அழகிலும், அறிவிலும், ஆற்றலிலும் சிறந்து விளங்கி ’இராசகேசரி’ என்ற பட்டம் பூண்டு, கி.பி 1014 வரை ஆட்சி புரிந்து தமிழ்நாட்டின் பெருமையை உலகறிய செய்தார்.
தமிழர்களின் கட்டட கலைக்கும், சிற்பக் கலைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்து வரும் உலக பாரம்பரிய சின்னமான தஞ்சை பெரியக் கோயிலை மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் எழுப்பி, உலகமே போற்றும் வகையில் உள்ளது. இந்நிலையில் ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில் வரும் ராஜராஜ சோழன் பிறந்த நாள் மற்றும் முடிசூடிய நாள், பெரிய கோயிலில் ஆண்டுதோறும், சதய விழாவாக அரசு சார்பில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், இந்தாண்டு 1041-ம் ஆண்டு சதய விழா நேற்றும், இன்றும் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து நேற்று 1041 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து, நந்தி மண்டபத்தில் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். இந்த நிகழ்வில் எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன், சதய விழா குழு தலைவர் சரவணன், கலைப் பண்பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குநர் ராஜாராமன் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள், பக்தர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் ராஜராஜ சோழனுக்கு மேடை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்கம், நாத சங்கமம், சிறப்பு பரதநாட்டியம், கவியரங்கம், தேவார இன்னிசை, பட்டிமன்றம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் சதய விழா இரண்டாவது நாளாக இன்று, மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
அதேபோல் இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக இன்று பெரியக் கோயிலில் உள்ள தேவார பதிகத்திற்கு பூஜைகள் செய்து, தீபாராதனை காட்டி, யானை மேல் தேவாரப் பதிகத்தை வைத்து மங்கல வாத்தியங்கள், சிவகணங்கள் இசைக்கப்பட்டது.
பின்னர் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்ட மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி, தருமபுர ஆதினம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். முன்னதாக கோயில் ஓதுவார்கள், பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை வழங்கி மரியாதை செய்யப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து ஓதுவார்கள், திருமுறைகள், தேவாரங்களை பாடியபடி ஊர்வலமாக வந்தனர். பின்னர் இராஜவீதிகளில் ஒதுவார்களின் திருமுறைத் திருவீதி உலா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி, எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன், அரண்மனை தேவஸ்தான பரம்பரை அறங்காவலர் பாபாஜி ராஜா போன்ஸ்லே, அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் கவிதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.