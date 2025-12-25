வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கோலாகலம்
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய பேராலயம் மற்றும் நகர் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.
Published : December 25, 2025 at 11:13 AM IST
நாகப்பட்டினம்: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் இன்று விடியற்காலை நடைபெற்ற சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய பண்டிகையாக கொண்டாடப்படும் ஏசு பிறப்பான கிறிஸ்துமஸ் விழா இன்று உலகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. கீழ்திசை நாடுகளின் லூர்து நகரம் என்றழைக்கப்படும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்திலும் கிறிஸ்துமஸ் இன்று வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
வேளாங்கண்ணி விடியற்காலை விண்மீன் ஆலயத்தில் சிறப்பு கூட்டுப்பாடல் திருப்பலியினை பேராலய அதிபர் இருதயராஜ் நிறைவேற்றினார். அதனைத்தொடர்ந்து பங்கு தந்தை அற்புதராஜ் மற்றும் உதவி பங்கு தந்தைகள் திருபூஜகளை நடத்தினர். அந்த திருப்பலிகள் நிறைவில் ஏசு பிறப்பை அறிவிக்கும் வகையில் குழந்தை ஏசு சொரூபத்தை பக்தர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. பின்னர் ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பு நற்செய்தி வாசிக்கப்பட்டு, குடிலில் பிறந்த குழந்தை ஏசுவின் பாதத்தில் பாதிரியார்கள் முத்தமிட்டனர்.
அதன் பின்னர் குழந்தை ஏசு பிறப்பை கொண்டாடும் விதமாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துக் கொண்டனர். தொடர்ந்து உலக மக்களின் நன்மைக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்திருந்த பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
பல மொழிகளில் திருப்பலி: கிறிஸ்துமஸ் விழாவையொட்டி இன்று காலை வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் தமிழில் சிறப்பு திருப்பலியும், அதனை தொடர்ந்து மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற்றன. கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு வேளாங்கண்ணியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வக்குமார் தலைமையில் 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வேளாங்கண்ணியை போன்று, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு சாந்தோம் பேராலயம், பெசன்ட் நகர் அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலம் உள்ளிட்ட மாநகரில் உள்ள பிரபல பேராலயங்களில் கிறிஸ்துவ சமூக மக்கள் நள்ளிரவு பிரார்த்தனை மேற்கொண்டனர்.