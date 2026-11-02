கம்மி விலையில் ஆம்னி பஸ் டிக்கெட் - உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ‘ரோமி’ எனும் புதிய செயலி அறிமுகம்
"பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கும், பயணிகளுக்கும், பயனளிக்கும் வெளிப்படையான முன்பதிவு அமைப்பை உருவாக்குவதே 'ரோமி' செயலியின் நோக்கம்" என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 2, 2026 at 11:32 AM IST
சென்னை: நியாயமான கட்டணத்தில் ஆம்னி பேருந்துகளில் பயணிக்க ஏதுவாக ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கங்கள் சார்பில் 'ரோமி' (Roamie) புதிய செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து மாநிலத்தின் தென் மாவட்டங்களுக்கு நாள்தோறும் சுமார் 1,200 ஆம்னி பேருந்துகளும், ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, புதுச்சேரி, தெலங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு நாள்தோறும் சுமார் 600 ஆம்னி பேருந்துகளும் என 1,800 ஆம்னி பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த பேருந்துகளில் 70,000-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். அதேபோல், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள் மூலம் நாள்தோறும் 2.50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
தற்போது ஆம்னி பேருந்து பயணிகள் பெரும்பாலானோர் தனியார் இணையதளங்கள் மற்றும் செயலிகள் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவுச் செய்து பயணம் செய்து வருகின்றனர். இதற்காக ஒவ்வொரு டிக்கெட்டிற்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து நிறுவனங்கள் கமிஷன் தொகையைச் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
இந்த நிலையில், பயணிகளுக்கு நியாயமான கட்டணத்தில் ஆம்னி பேருந்து சேவையை வழங்க ஏதுவாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கங்கள் இணைந்து 'ரோமி' (Roamie) என்ற பெயரில் புதிய செயலி மற்றும் இணையதளம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் www.roamie.co.in என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாகவும் (அல்லது) கூகுள் பிளே ஸ்டோர், ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் 'Roamie' என டைப் செய்து செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்தும் பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
'ரோமி' செயலியின் மூலம் ஆம்னி பேருந்துகளின் வருகை, புறப்பாடு நேரங்களையும், இருக்கையை தாங்களே தேர்ந்தெடுக்கும் வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது. அத்துடன், சம்மந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து கட்டணத்தையும் எளிதில் அறிந்துக் கொள்ளலாம். முதற்கட்டமாக 1,000- க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள், 'ரோமி' செயலியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
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இதுகுறித்து ஆம்னி பேருந்து சங்கங்களின் உரிமையாளர்கள் கூறுகையில், "பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கும், பயணிகளுக்கும், பயனளிக்கும் வெளிப்படையான முன்பதிவு அமைப்பை உருவாக்குவதே 'ரோமி' செயலியின் நோக்கம். அதிக கமிஷன் செலவைக் குறைத்து, பயணிகளுக்கு நியாயமான கட்டணத்தில் தரமான சேவையை வழங்க இந்த முயற்சி உதவும்.
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் தொழில் வளர்ச்சியையும், பயணிகளுக்கான சேவையையும் மேம்படுத்த முடியும். கோயம்புத்தூர் மற்றும் மேற்கு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பேருந்து உரிமையாளர்கள் தங்களது சேவைகளை அதிகமான பயணிகளிடம் கொண்டு சேர்க்க இச்செயலை வாய்ப்பளிக்கிறது" என்றனர்.
மத்திய அரசின் ஓஎன்டிசி (ONDC) நெட்வொர்க்குடன் 'ரோமி' செயலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஓலா, உபேர் போன்ற பிற செயலிகள் மூலமாகவும் நேரடியாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவுச் செய்துக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.