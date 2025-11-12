ETV Bharat / state

4-வது நாளாக நீடிக்கும் போராட்டம்... வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேதனை!

அண்டை மாநிலங்கள் விதிக்கக்கூடிய இருக்கை அடிப்படையிலான வரியை தமிழக அரசு உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

ஆம்னி பேருந்து
ஆம்னி பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: கடந்த 4 நாட்களாக போராட்டம் தொடரும் நிலையில், அண்டை மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகளை இயக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து பயணிகளின் வசதிக்காக கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கு ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், வரி செலுத்தாமல் இயக்கப்படுவதாகக் கூறி, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தமிழக பதிவெண் கொண்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளை பறிமுதல் செய்த கேரள போக்குவரத்துத் துறை, தலா ரூ.2 முதல் ரூ.3 லட்சம் என ரூ.70 லட்சம் வரை அபராதம் விதித்தது.

கேரள அரசின் இத்தகைய நடவடிக்கையால் அதிர்ச்சியடைந்த ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள், வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேரளாவுக்கு மட்டுமின்றி கர்நாடகா, ஆந்திரா, புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கு ஆம்னி பேருந்துகள் சேவை சனிக்கிழமை முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த 4 நாட்களாக தொடரும் இந்த போராட்டத்தால், ஆம்னி பேருந்துகளின் உரிமையாளர்கள் மட்டுமின்றி, பயணிகளும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், அண்டை மாநிலங்களில் தமிழக ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு இருக்கை அடிப்படையில் குறைந்தபட்சமாக ரூ.4,500 வரி விதிப்பின் அடிப்படையில் பணம் வசூல் செய்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கடன் வாங்கி வாங்கிய பேருந்துகளை இயக்க முடியாமல் தவிப்பதாகவும், இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சேலம் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து அவர்கள் கூறுகையில், “அண்டை மாநில அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில், தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழையும் அண்டை மாநில ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ஒரு இருக்கைக்கு ரூ.5,500 வரை தமிழக அரசு வரி வசூல் செய்வதாகவும், அதை தமிழக அரசு நிறுத்தினால் அண்டை மாநில அரசும் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான இருக்கை அடிப்படையிலான வரி வசூலை நிறுத்துவதாகக் கூறுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: பனிப்பொழிவால் விளைச்சல் பாதிப்பு! ஒரு கிலோ மதுரை மல்லி ரூ.700-க்கு விற்பனை!!

இது தொடர்பாக, தமிழக அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை. இதனால், கடந்த 4 நாட்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் 700-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால், பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டு, எங்களது வாழ்வாதாரமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல, ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநர்களும், அதை சார்ந்த தொழிலாளர்களும் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். ஆகையால், அண்டை மாநில ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு விதிக்கக் கூடிய இருக்கை அடிப்படையிலான வரியை தமிழக அரசு உடனடியாக நீக்க வேண்டும்.

புதிய வாகன சட்டத்தின் அடிப்படையில், ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு வருடத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் மட்டும் செலுத்தினால் போதும் என்றும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஆம்னி பேருந்துகளை இயக்கிக் கொள்ளலாம் எனவும் மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தது. தற்போது, ஆம்னி பேருந்து வரி தொடர்பான பணம் செலுத்தும் மத்திய அரசின் செயலி முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதால் என்ன செய்வது என்றே எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகையால், ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பணம் கட்டும் முறையை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

ஆம்னி பேருந்து வேலை நிறுத்தம்
OMNI BUS OWNERS DEMAND
ஆம்னி பேருந்து
OMNI BUS
OMNI BUS STRIKE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.