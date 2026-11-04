அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தையே வசூலித்து வருகிறோம் - ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம்
உச்சநீதிமன்றம் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய முடியாது என கூறியிருந்தாலும், எங்கள் சங்கத்தினர் 2023ஆம் ஆண்டு நிர்ணயம் செய்த விதிமுறைகளின் படி வசூல் செய்து வருகிறோம் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்
Published : November 4, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தையே வசூலித்து வருகிறோம் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தடுப்பது தொடர்பாக, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபனுடன், அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினர்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பின்னர், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் அன்பழகன், ”அரசுக்குக் கெட்ட பெயர் ஏற்படாத வகையிலேயே தாங்கள் கட்டணங்களை நிர்ணயித்து பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறோம். சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு ஆம்னி பேருந்தை இயக்குவதற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணமே ரூ.1,500 ஆகும்.
இந்நிலையில், தற்போது குறைந்தபட்ச கட்டணமாக 2,500 ரூபாயும், கோயம்புத்தூருக்கு 2,400 ரூபாயும், திருச்சிக்கு ரூ.2,000 எனவும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசுப் பேருந்து கட்டணத்துடன், தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணத்தை ஒப்பிடக் கூடாது. அரசுப் பேருந்துகளை விட தனியார் பேருந்துகளுக்குச் சாலை வரி மிக அதிகமாக வசூலிக்கப்படுவதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 99.9 சதவீத பேருந்துகள், எவ்வித தவறான நடவடிக்கையிலோ அல்லது கூடுதல் கட்டண வசூலிலோ ஈடுபட வாய்ப்பில்லை. உச்சநீதிமன்றம் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய முடியாது என கூறியிருந்தாலும், எங்கள் சங்கத்தினர் 2023 ஆம் ஆண்டு நிர்ணயம் செய்த விதிமுறைகளின் படி வசூல் செய்து வருகிறோம். மேலும் கட்டணம் தொடர்பான அறிவிப்பும் ஆம்னி பேருந்துகள் சங்கத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதிக கட்டணம் வசூலித்ததாகக் கூறி, 20 ஆம்னி பேருந்துகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். அது குறித்து பேசி ஆம்னி பஸ்களை விடுவிக்க கூறியுள்ளாேம். சங்கத்தின் சார்பில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணத்தை விட கூடுதலாக கேட்டால் புகார் செய்யலாம். அரசும், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கமும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும்” என தெரிவித்தார்.