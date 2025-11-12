பேச்சுவார்த்தையில் திருப்தி: விரைவில் நல்ல முடிவு வரும்; ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் நம்பிக்கை!
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வரை தமிழகத்தின் உள் பகுதிகளில் மட்டுமே ஆம்னி பேருந்துகள் இயங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 12, 2025 at 7:23 AM IST
சென்னை: அரசுடன் நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் விரைவில் நல்ல முடிவு வரும் என தமிழ்நாடு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் மாறன் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தை சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளை கேரள போக்குவரத்துத் துறையினர் திடீரென சிறை பிடித்தனர். மேலும், ரூ.70 லட்சம் வரை பேருந்துகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
இதனைக் கண்டித்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு நவ.7ஆம் தேதி இரவு 8 மணி முதல் ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கத்தை நிறுத்துவதாக அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்தது. தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு மட்டுமின்றி கர்நாடகா, ஆந்திரா, பாண்டிச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இடையான ஆம்னி பேருந்துகளின் இயக்கத்தையும் நிறுத்துவதாக அறிவித்தனர். இது தொடர்பாக ஏற்கனவே போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட நிலையில், நேற்று போக்குவரத்து ஆணையர் கஜலட்சுமி உடன் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் மாறன், “ஆம்னி பேருந்துகள் கேரள மாநிலத்தில் சிறை பிடித்ததால் பேருந்துகள் தற்போது வரை நிறுத்தி வைத்து இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மாநிலமும் தனித் தனியாக வரி வசூலிப்பதால் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு ஏற்கனவே வரியை வசூலிக்கிறது. தற்போது கேரளா அரசும் வரி வசூலிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள், பயணிகளுக்கு இதனால் பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும். விரைவில் சுமுக முடிவு ஏற்பட வேண்டும். அதுவரை வெளி மாநிலத்திற்கு ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்க முடியாது. பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும் வரை தமிழகத்தின் உள் பகுதிகளில் மட்டுமே ஆம்னி பேருந்துகள் இயங்கும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை குறித்து பேசியதற்கு, “அதிகாரிகளுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை திருப்தி அளிக்கிறது. விரைவில் நல்ல முடிவு வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்த மாதம் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு, பள்ளி அரையாண்டு விடுமுறை வருவதால் வர இருப்பதால் அதிகாரிகள் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். வேலை நிறுத்தத்தால் பயணிகள் வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்வதற்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.