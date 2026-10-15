கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் தாராளமாக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் - ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் ஓபன் டாக்
ஆயுத பூஜை, விஜயதசமியை முன்னிட்டு, கோயம்பேட்டில் ஆம்னி பேருந்துகளை நிறுத்துவதற்கு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஒத்துக்கொண்டதாக ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 15, 2026 at 8:15 PM IST
சென்னை: கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில் ஆட்சேபனை இல்லை என்று ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் மாறன் தெரிவித்தார்.
பண்டிகை காலத்தில் ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் சம்பந்தமாக, அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் அன்பழகன் மற்றும் செயலாளர் மாறன், கோயம்பேடு ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது, “ஆம்னி பேருந்துகளில் மூன்று கூட்டமைப்புகள் உள்ளன. இந்த மூன்று கூட்டமைப்பில் உள்ளவர்களை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நேரில் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். பண்டிகை காலத்தில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆம்னி பேருந்துகளை எந்த இடத்திலிருந்து இயக்குவது உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
கோயம்பேட்டில் ஆம்னி பஸ்
1500 ஆம்னி வாகனங்கள் சென்னைக்கு வராமல், மற்ற ஊர்கள், மாநிலங்களுக்கு பயணித்து வருகிறது. மீதமுள்ள 2500 ஆம்னி பேருந்துகள் சென்னையில் இருந்து பிற ஊர்களுக்கும், மற்ற மாநிலங்களுக்கு பண்டிகை காலத்தில் இயக்கப்படும். முதலில், ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இடம் தரவில்லை. அதன்பிறகு எங்களின் கோரிக்கை மற்றும் சூழல் குறித்து தெளிவாக கூறிய பிறகு, கோயம்பேட்டில் ஆம்னி பேருந்து நிறுத்துவதற்கு ஒத்துக்கொண்டனர்.
அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை
ஆம்னி பேருந்துகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் வரும் என கூறினார்கள். அதேபோன்று, பண்டிகை காலத்தில் ஆம்னி பேருந்துகள் அதிகக் கட்டணம் வசூலிப்பதாகவும் பேசினார்கள். ஆம்னி பேருந்து செயலியில் ஏன் அதிக கட்டணம் காட்டுகிறது என்றால், ஒரு சில தனியார் பேருந்துகள் தான் அப்படி செய்கிறது. எனவே, கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள். மேலும், அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களை அழைத்து பேசவுள்ளோம்.
ஆன்லைன் மூலம்தான் ஆம்னி பேருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக 99% டிக்கெட் புக்கிங் ஆன்லைன் மூலமே நடக்கிறது. ஆன்லைன் வணிகச் சட்டத்தின் மூலம் தான் ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு என தனியாக கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய முடியாது. மத்திய அரசு தான் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கிறது. மாநில அரசு கூட இதில் தலையிட முடியாது.
ஒருவேளை மக்கள் மாநில அரசிடம் புகார் அளித்தால், அவர்கள் எங்களிடம் பேசி, டிக்கெட் விலையை குறைக்க சொல்வார்கள் அவ்வளவு தான். எனவே, அதிக கட்டணம் உள்ள பேருந்துகளில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாதீர்கள். இதுதொடர்பாக, மற்ற ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளோம்.
ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு அதிக வரி
மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகம் வரும் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு அதிக வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. அப்படி வசூலிக்கக் கூடாது என அரசுக்கு ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம். தற்போது, புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் மீண்டும் வரி வசூல் செய்கின்றனர். மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 350 ஆம்னி பேருந்துகள் தமிழகம் வருகிறது.
எனவே பண்டிகை காலத்தில் மற்ற மாநில ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு வரி வசூலிக்கக் கூடாது என மீண்டும் போக்குவரத்துத் துறை செயலாளரிடம் தெரிவித்துள்ளோம். அவர் தங்களுக்கு போதிய அவகாசம் வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார். வெளிமாநில பேருந்துகளுக்கு வரி தொடர்ந்து வசூலித்தால், டிக்கெட் விலை உயரும்” என்றார்.