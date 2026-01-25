தாம்பரம்-மதுரவாயல் புறவழிச்சாலையில் ஆம்னி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து; 10-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
சென்னை: தாம்பரம்-மதுரவாயல் புறவழிச்சாலையில் ஆம்னி பேருந்தின் முன்பக்க டயர் வெடித்து கவிழ்ந்ததில் வெளிநாட்டுப் பயணிகள் உட்பட 10-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
கேரளாவில் இருந்து 20 பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஆம்னி பேருந்து ஒன்று சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. பேருந்தை சுரேஷ் என்பவர் ஓட்டி வந்தார். இந்த நிலையில், பேருந்து தாம்பரம் - மதுரவாயல் புறவழி சாலையில் திருநீர்மலை அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக பேருந்தின் முன் பக்க டயர் பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்தது. இதனால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையில் தாறுமாறாக ஓடி நடுவே இருந்த தடுப்பையும் தாண்டி எதிர் திசையில் சென்று கவிழ்ந்தது.
இந்த விபத்தில் பேருந்தில் இருந்த வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் உட்பட 20-க்கும் மேற்பட்டோர் அலறி துடித்தனர். இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவ்வழியாக சென்ற சக வாகன ஓட்டிகள் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும் ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு காயம் அடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இது குறித்து குரோம்பேட்டை போக்குவரத்துப் புலனாய்வு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் விபத்து நடந்த இடத்தை பார்வையிட்டனர். மேலும் விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த சில தினங்களாக தாம்பரம் மதுரவாயல் புறவழிச்சாலையில் அனகாபுத்தூர் மற்றும் திருநீர்மலை ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையில் அடிக்கடி இது போன்று வாகனங்கள் விபத்துக்குள்ளாவது தொடர் கதையாகி வருவதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், மோசமான சாலை பராமரிப்பே இது போன்ற விபத்திற்கு காரணம் என்று வாகன ஓட்டிகளும், அப்பகுதி பொதுமக்களும் கூறுகின்றனர்.