விநாயகர் சதுர்த்தி; ஆம்னி பேருந்துகளில் 3 மடங்கு உயர்ந்த கட்டணம்
செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 8:48 PM IST
சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி மற்றும் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டணம் 3 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், சொந்த ஊருக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்த பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிற மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் கல்வி, வேலைக்காக மாணவர்கள், இளைஞர்கள் தங்கியுள்ளனர். இவர்கள் தீபாவளி, பொங்கல் உள்ளிட்ட பண்டிகை காலங்கள் மற்றும் தொடர் விடுமுறை நாட்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம்.
அப்படி செல்லும் நபர்கள் அரசு பேருந்துகளையும், ரயில்களிலும் பயணித்து வருகின்றனர். இதற்காக கூடுதலாக, சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இருந்தாலும், அரசு பேருந்து மற்றும் ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைக்காத நபர்கள், தனியார் பேருந்துகளில் பயணம் செய்வார்கள்.
பண்டிகை காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணமும் பல மடங்கு உயர்வது தொடர் கதையாகி வருகிறது. சாதாரண நாட்களில் ரூ. 600, ரூ. 800 என்ற விலையில் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன.
ஆனால் விழாக் காலங்களில் அந்த கட்டணம் மூன்று மடங்காக உயர்ந்து ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை வசூலிக்கப்படுகின்றன. இது குறித்து புகார் தெரிவித்தாலும், கட்டண உயர்வு பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைத்தபாடில்லை.
இந்த நிலையில், செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதனை முன்னிட்டு, ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் 3 மடங்கு வரை உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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சென்னையிலிருந்து வழக்கமாக கோயம்புத்தூருக்கு செல்ல ரூ.1,000 வசூலிக்கப்படும். ஆனால் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு ரூ.3,000 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல், சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி செல்ல ரூ.5,000 வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதனால், சொந்த ஊருக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்த பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
மாநிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் தொடர்ந்து கண்காணித்து கட்டணக் கொள்ளையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆனாலும், ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாதது வேதனையளிக்கிறது என பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர்.