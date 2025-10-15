ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் அதிரடி குறைப்பு - பயணிகள் உற்சாகம்!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2025 at 4:15 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் அதிரடியாக உயர்ந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், தற்போது அரசுடன் நடத்திய பேசுவார்த்தையில் பேருந்துகளின் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கட்டணம் தொடர்பான புகார்களை 90433 79664 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதில் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால், பொதுமக்கள் பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊருக்குச் செல்ல தயாராகி வருகின்றனர். இவர்களின் வசதிக்காக தமிழக அரசு வழக்கம் போல் சிறப்பு பேருந்துகளை விட்டுள்ளது.
ஆனால், குறிப்பிட்ட தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளில் வழக்கத்திற்கு மாறாக, பலமடங்கு கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இது பயணிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுபற்றி தொடர் புகார்கள் எழுந்த நிலையில், தற்போது ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் குறைப்பு
இதுகுறித்து, ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் அன்பழகன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ‘ஆம்னி பேருந்துகள், தமிழகத்தில் நகரங்களுக்கு இடையேயான தொலைதூரப் போக்குவரத்தில் தவிர்க்க முடியாத முக்கியமான பொதுப் போக்குவரத்து ஆகும். மாநிலத்தின் பெரும்பாலான தொலைதூர வழித்தடங்களில், மொத்த பயணிகளில் சுமார் 60 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்டோர் ஆம்னி பேருந்துகள் மூலமாகவே பயணிக்கின்றனர்.
தினசரி சராசரியாக 6,600 பயணங்களின் (trips) மூலம், 2 முதல் 3 லட்சம் பயணிகள் ஆம்னி பேருந்துகள் வழியாக பாதுகாப்பாக பயணம் செய்து வருகின்றனர். விழாக் காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணம் தொடர்பாக பிரச்சினைகளும் கூடவே வரும். ஏனென்றால், ஆம்னி பேருந்துகளுக்கென்று கட்டண நிர்ணயம் கிடையாது. இருந்தபோதிலும், பயணிகள் பாதிக்காத வகையில் சங்கமே அதிகபட்ச கட்டணத்தை நிர்ணயித்தது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கட்டண விவரத்தை போக்குவரத்து துறை அமைச்சரிடம் வழங்கியிருந்தோம். இதில், அமைச்சர் கட்டணத்திலிருந்து 20 சதவீதம் குறைத்து வசூலிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். அதன்படி, நாங்களும் அந்த குறைக்கப்பட்ட கட்டணத்தையே, அதிகபட்ச கட்டணமாக நிர்ணயித்து சங்கத்தின் இணையதளமான www.aoboa.co.in-வெளியிட்டோம்.
அன்றிலிருந்து இன்று வரை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், டீசல் விலை 35 சதவீதம், டோல்கேட் கட்டணம் 20 சதவிதத்திற்கும் மேல், பேருந்து மற்றும் அதன் உதிரிபாகங்களின் விலை 40 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் அதே பழைய கட்டணத்தையே அதிகபட்ச கட்டணமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம்.
ஓர் ஆண்டில் 365 நாட்களில் வெறும் 35 நாட்கள் மட்டுமே இந்த அதிகபட்ச கட்டணத்தை வசூலிக்கிறோம். மீதமுள்ள நாட்களில் அரசு பேருந்து கட்டணத்தை விட குறைவாகவே வசூலித்து, பயணிகளுக்காக சேவையை வழங்கி வருகிறோம். ஆனால், தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 500 ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களில் சிலர், சங்கம் நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மீறி விழாக்காலங்களில் அதிகமாக வசூலிப்பதன் மூலம் மொத்த ஆம்னி பேருந்து தொழிலுக்கே கெட்ட பெயர் ஏற்படுகிறது.
இந்த தீபாவளிக்கும், 13 நிறுவனங்கள் ஆன்லைனில் அதிக கட்டணத்தை பதிவு செய்திருந்தன. இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது நாங்களும், அரசும் இணைந்து அந்த நிறுவனங்களுடன் பேசி, சங்க கட்டணத்தை மீறாமல் வசூலிக்குமாறு அறிவுறுத்தி கட்டணத்தை மாற்றியுள்ளோம்.
பயணிகளுக்கான கட்டண விவரங்கள் சங்கத்தின் இணையதளமான www.aoboa.co.in-ல் விரிவாக வழங்கப்பட்டுள்ளன அதைவிட அதிகமாக வசூலிக்கும் டிராவல்ஸ் நிறுவனங்களை பயணிகள் புறக்கணிக்க வேண்டும். மேலும், கட்டண தொடர்பான புகார்களை 90433 79664 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்” இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.