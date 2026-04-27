ETV Bharat / state

விழுப்புரத்தில் கூவாகம் திருவிழா: 2026 மிஸ் திருநங்கையாக சென்னை ஓமனா தேர்வு

மூன்றாம் பாலினம் என அழைக்கப்பட்டவர்களை திருநங்கை என்ற மரியாதையான பெயரை முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி வழங்கினார் என முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்தார்.

மகுடம் சூடிய திருநங்கைகள் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 9:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற கூவாகம் திருவிழாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் மிஸ் திருநங்கையாக சென்னையை சேர்ந்த ஓமனா தேர்வு செய்யப்பட்டார். இரண்டாவது இடத்தை சென்னையை சேர்ந்த சாய்ஸ்ரீ என்பவரும், மூன்றாவது இடத்தை சென்னையைச் சேர்ந்த சுகி என்பவரும் பிடித்தனர்.

விழுப்புரம் அருகே உள்ள கூவாகம் கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கூத்தாண்டவர் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருநங்கைகள் அமைப்பு சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது வழக்கம். அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த ஆண்டு தேசிய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு மற்றும் சென்னை தொண்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து, “கூவாகம் திருவிழா 2026” விழாவை நடத்தினர்.

அதன்படி, இன்று (ஏப்ரல் 26) மாலை 6 மணியளவில், விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள நகராட்சி திடலில் “கூவாகம் திருவிழா 2026” நடைபெற்றது. இதில், தமிழக அரசு சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் சிறந்து விளங்கும் திருநங்கைகளின் அணிவகுப்பு, “மிஸ் திருநங்கை 2026” தேர்வு, நடன மற்றும் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது.

விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி கலந்து கொண்டு பேசுகையில், “மூன்றாம் பாலினம் என அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி “திருநங்கைகள்” என்ற மரியாதையான பெயரை வழங்கினார். அத்துடன் 2008-ஆம் ஆண்டு திருநங்கைகள் நல வாரியத்தையும் அமைத்தவர் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி. திருநங்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல, அவர்கள் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக சமத்துவத்துடன் வாழ வேண்டியவர்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து மிஸ் திருநங்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில், ஆடை அலங்காரத்துடன் திருநங்கைகள் அணி வகுத்தனர்.

பல சுற்றுகளாக நடத்தப்பட்டி நிகழ்ச்சியில், சென்னையைச் சேர்ந்த ஓமனா 2026ஆம் ஆண்டின் மிஸ் திருநங்கையாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இரண்டாவது இடத்தை சென்னையை சேர்ந்த சாய்ஸ்ரீ என்பவரும், மூன்றாவது இடத்தை சென்னையைச் சேர்ந்த சுகி என்பவரும் பிடித்தனர். இந்த விழாவில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

VPM MISS GUVAHAM 2026
கூவாகம் திருவிழா
மிஸ் திருநங்கை 2026
CHENNAIS OMANA MISS TRANSGENDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.