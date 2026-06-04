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சேலம் மேற்கு தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு தவெக வேட்பாளர் ரூ.2,000 கொடுத்தார்; ஓமலூர் வேட்பாளர் சர்ச்சை பேச்சு

குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சேலம் மேற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன் மீது ஏற்கனவே, வழக்கை மறைத்து வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

ஓமலூர் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்ற அதியமான்
ஓமலூர் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்ற அதியமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 4:39 PM IST

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சேலம்: சேலம் மேற்கு தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட லட்சுமணன் ரூ.2,000 கொடுத்து தான் வெற்றி பெற்றார் என்று அதே கட்சியைச் சேர்ந்தவரும், ஓமலூர் தவெக வேட்பாளருமான அதியமான் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பணபலத்தையும், பணஅரசியலையும் வீழ்த்திவிட்டதாக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, ஆதரவு கட்சிகளின் ஒத்துழைப்புடன் ஆட்சியமைத்திருக்கும் தவெகவினர் பெருமிதத்துடன் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் ஒருவரே சேலம் மேற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளர் தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்தார் என்று கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தவர் அதியமான். இவர், சமீபத்தில் ஓமலூர் தொகுதியில் பணியாற்றிய தவெக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது அவர், "ஓமலூர் தொகுதியில் நாம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்ததற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. இருந்தாலும், ஓமலூர் தொகுதிக்கு அருகில் உள்ள சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட லட்சுமணன், தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் கொடுத்தார். இதுவே ஓமலூர் தொகுதியில் மிக பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் 6 ஆயிரம் முதல் 10 ஆயிரம் வரையிலான வாக்குகள் நம்மை விட்டு சென்றுவிட்டன" என்று சர்ச்சைக்குரிய விதத்தில் பேசியிருந்தார்.

தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் தவெக ஜெயித்ததாக, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் சில தினங்களுக்கு முன் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பெருமிதத்துடன் பேசியிருந்தார். இந்த நிலையில் தவெக கட்சியை சேர்ந்த வேட்பாளரே வாக்குக்கு பணம் கொடுத்ததாக பேசிய வீடியோ வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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சம்பந்தபட்ட வேட்பாளர் குறிப்பிட்டு பேசிய சேலம் மேற்கு தொகுதி வேட்பாளர் லட்சுமணன், நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சுமார் 74 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர். இந்த வெற்றி பணம் கொடுத்து கிடைத்ததாக தவெக வேட்பாளர் ஒருவரே கூறியிருப்பதால், இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், சேலம் மேற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன், தன் மீதுள்ள வழக்கை மறைத்து வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததாக ஆளுநரிடம் ஏற்கனவே புகார் அளிக்கபட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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